Silke Sneyers (KRC Genk): “Willen sterk seizoen afsluiten met vierde plaats”

Vrouwenvoetbal superleagueGenk Ladies zag in de midweekwedstrijd tegen Standard in de allerlaatste minuut een driepunter ontglippen. De Genkies speelden een prima wedstrijd en leken na de treffer van Joy Kersten op weg naar een driepunter. In de absolute slotfase zorgde Davinia Vanmechelen alsnog voor de gelijkmaker. Op de laatste speeldag ontvangt Genk zaterdag OHL. “Het seizoen afsluiten op de vierde plaats zou een mooie bekroning zijn voor een prima seizoen”, zegt Silke Snyers.

De midweekwedstrijd tussen Standard en Genk Ladies leverde een billijk gelijkspel op. In een evenwichtige eerste helft waren beide teams elkaar waard, maar echte doelkansen bleven uit. Na de rust klommen de Genkies snel op voorsprong. Na een splijtende pas van Fien Pauwels stifte Joy Kersten de voorzet van Lotte Van Den Steen onder de lat binnen. Standard verhoogde nu de druk, maar een alerte Maren Van Wijngaarden, die Aukje Van Seijst (vader overleden) verving, hield haar netten schoon. In een prangend slot met heel wat gele en rode kaarten voor de Genkse ploeg, lukte de Rouchettes in de slotminuut de gelijkmaker. Davinia Vanmechelen mikte van buiten de zestien de bal perfect in de kruising. In de stand blijft KRC Genk Ladies op de vierde plaats. Zaterdag om 14 uur sluit Genk de competitie af met een thuiswedstrijd tegen OHL, dat tegen Anderlecht met 0-1 verloor en zo de titel aan de Brusselaars moest laten.

Na afloop overheerste de ontgoocheling in het Genkse kamp.

“Ondanks het behoud van de vierde plaats is het bijzonder jammer dat we in de slotminuut alsnog die gelijkmaker te slikken kregen”, baalde Silke Sneyers. “Na die 0-1 hadden we de partij nochtans onder controle. Maar op een gegeven moment ging de scheidsrechter nogal snel met kaarten zwaaien en eindigden we de wedstrijd met negen speelsters. Vlak voor affluiten trapte Davinia Vamechelen alsnog die gelijkmaker tegen de netten. Een trap zoals enkel Davinia dat kan. Spijtig voor ons. Met die twee extra puntjes van een overwinning erbij, waren we zeker geweest van die vierde plaats. Nu wordt het zaterdag knokken tegen OHL. Daarbij zullen we het moeten doen zonder Fleur Pauwels en Sien Vandersanden, die geschorst zijn. Maar moeilijk gaat ook. Eerder namen we thuis ook al de maat van OHL.”

Prima seizoen

Met nog één wedstrijd te gaan, mag KRC Genk Ladies terugblikken op een prima seizoen. De vierde plaats zou een mooie beloning zijn. “De eerste helft seizoen hadden we wat pech. Ondanks goede wedstrijden, schoven we toen met nipte cijfers ongelukkig onderuit. Eenmaal het spelsysteem onder de knie, volgden in de tweede seizoenshelft ook de resultaten en knokten we ons alsnog naar play-off 1. Ook hier bewezen we dat we de kloof met de top duidelijk verkleinden en boekten we mooie overwinningen tegen meerdere topploegen. Met deze toffe groep gaan we ook volgend seizoen velen verbazen”, besloot Silke Sneyers.

Lees ook: meer vrouwenvoetbal