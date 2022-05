Sil Van Daele vijfde in het BK: “Liever beloond met een podiumplaats, maar in slotronde was het op”

Aan het einde van het Belgisch wegkampioenschap voor junioren in het West-Vlaamse Moorslede was Sil Van Daele de beste Oost-Vlaming. De tweedejaars uit Oudenaarde bolde na een hele koers in de vuurlijn als vijfde over de meet.

Van Daele was onmiddellijk mee toen in de derde en vierde van vijftien ronden een vlucht van negen werd gevormd. In die ontsnapping was hij de enige vertegenwoordiger van Avia-Rudyco. “Ik heb iedereen proberen motiveren om het tempo zo strak mogelijk te houden”, beweerde de achttienjarige renner. “In de kopgroep draaide het de ene keer goed, een volgend moment minder. Toch bouwden we een mooie voorsprong uit. Toen net voor het aansnijden van de finale drie renners met onder meer mijn ploegmaat Mauro Cuylits bij ons aanpikten zag ik dat ook het peloton niet ver meer was. Vandaar dat ik demarreerde. Maar we raakten niet ver, misschien vijfhonderd meter.”

Sterke Gauthier Servranckx

Van Daele sprong met Milan De Ceuster en Wies Verdonck, maar dit trio werd snel gegrepen. In de voorlaatste ronde ging Van Daele mee met Gauthier Servranckx, de latere kampioen. Net na de laatste doortocht aan de streep moest hij de pion van Jonge Renners Roeselare laten rijden.

“In de laatste ronde was het volledig op”, gaf Van Daele toe. “Denk niet dat ik iets fout deed. Alleen was Servranckx bijzonder sterk en pakte hij de koers misschien ook iets meer beredeneerd aan. Als ik toch iets verkeerd deed was dat wat te veel aanvallen. Dat is koers. Met de vijfde plaats moet ik proberen leven. Had ik nog het podium gehaald was het iets makkelijker geweest dat te aanvaarden.”

Uitschieter tijdens de zomer

Alle andere renners uit de lange ontsnapping werden helemaal niet beloond. Geen van hen haalde de top veertig. Voor Sil Van Daele, die de samenwerking met trainer Michel Geerinck looft, breekt nu een examenperiode aan. Aan het St-Bernarduscollege in Oudenaarde zit hij in het laatste jaar economie-moderne talen. “Na de examens worden Tour de Condroz eind juni en de klimkoers in Herbeumont op 5 juli mijn volgende belangrijke opdrachten”, aldus Van Daele die deze zomer een uitschieter wil. “Die examenperiode is altijd eigenaardig. Je weet niet wat stress met je lichaam doet.”