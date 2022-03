Sil Van Daele rijdt Gent-Wevelgem U19: “Met Vlaamse selectie dankzij een mooi resultaat in Vollezele”

Met een Vlaamse selectie mag junior Sil Van Daele zondag Gent-Wevelgem rijden. Hij dankt zijn aanduiding aan enkele ereplaatsen in regionale koersen en bevestigde met een negende plek in de Guido Reybrouck Classic.

Tijdens de transferperiode stapte Sil Van Daele over van Onder Ons Parike naar Avia-Rudyco. Sinds vorig jaar werkt hij samen met trainer Michel Geerinck, ook ploegleider bij het Wase jeugdteam. “Door de verandering van ploeg kan ik nog nauwer samenwerken met hem”, verduidelijkt de renner uit Oudenaarde. “Ik vermoed dat ik mijn selectie voor Gent-Wevelgem dank aan mijn derde plaats in de sterk bezette koers in Vollezele. Want daar eindigde ik derde na Sente Sentjes en Jarno Widar en voor Maxence Place.”

Sentjens, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, en Place mogen zondag voor de start in Ieper het shirt van de nationale ploeg aantrekken. Net als Vlad Van Mechelen (winnaar Guido Reybrouck Classic), Victor Hannes, Steffen De Schuyteneer en Duarte Marivoet. De Vlaamse selectie van ploegleider Angelo De Clercq bestaat naast Van Daele uit Jasper Dekien, Yorick Slaets, Matti Van Speybroek, Thibault Pauwels en Sam Neerinckx. Zij nemen het in deze manche van de Nations Cup U19 op tegen diverse nationale ploegen.

Heel vroeg opstaan

“Zondag is het heel vroeg dag want we starten al om 8.30 uur”, weet Sil Van Daele. “Neen, we gaan met de selectie niet op hotel, de nacht breng ik thuis door. Drie uur voor de start wat pasta eten wordt niet evident. Niettemin ben ik bijzonder blij dat ik die UCI-wedstrijd mag rijden. Had ik nog niet verwacht.”

De laatstejaarsstudent economie-moderne talen komt uit het voetbal en zette in 2019 de stap naar het wielrennen. “Dikkelvenne was mijn laatste club, maar ik had van kleinsaf al interesse in de koers”, vertelt Van Daele. “Aanvankelijk dacht ik te crossen. Bij de nieuwelingen heb ik een volledige winter in het veld gereden, maar ik heb snel beseft meer kwaliteiten voor de weg te hebben. De voorbije winter reed ik twee crossen. Als voorbereiding op het wegseizoen en omdat ik dat nog altijd graag doe. Wat Gent-Wevelgem betreft: er wordt niet veel wind verwacht. De twee passages op de Kemmelberg zullen belangrijk zijn.”