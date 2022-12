Sil Rouvrois en STVV winnen oefenpot tegen Eupen: “Blij met het vertrouwen dat ik krijg van T1 Bernd Hollerbach”

voetbal jupiler pro leagueNog een drietal weken voor de competitie opnieuw start zijn de eersteklassers zich weer aan het voorbereiden. Initieel zou de oefenwedstrijd tussen Eupen en STVV doorgaan in de Oostkantons, maar met de sneeuwval van vrijdagavond werd de partij op Stayen afgewerkt. T1 Bernd Hollerbach gaf de eer aan Sil Rouvrois om de honneurs waar te nemen in de eerste helft. Na de rust kreeg Markus Pflanz de leiding. De Kanaries speelden een goede partij en wonnen overtuigend (3-1) van Eupen.

“Leuk die gewonnen oefenpot tegen Eupen”, stelde assistent-coach Sil Rouvrois. “Het was een verdiende overwinning. Centrale verdediger Jorge Teixeira scoorde het eerste doelpunt. Gianni Bruno dikte aan. Eupen kon milderen via Konan N’Dri, maar opnieuw kon een lepe Bruno scoren. Deze zege zal de groep vertrouwen geven voor de zware komende opdrachten.”

Bekerpartij

“Moeilijke opdrachten met de bekerpartij op Club Brugge”, vervolgt Sil Rouvrois, geprezen door iedereen binnen de club voor zijn werk. “Jammer dat we tegen de landskampioen niet op Stayen kunnen aantreden. Ach, in bekervoetbal is alles mogelijk. We gaan onze huid duur verkopen. Daarna is er de levensbelangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem. Die moeten we zeker winnen en ik voel aan de groep dat iedereen scherp staat om weer de competitie te hervatten.”

Uitstekende samenwerking

“Het was leuk dat ik de kans kreeg om in de eerste helft de leiding op mij te mogen nemen tegen Eupen”, weet Rouvrois uit Borgloon. “Of het een verrassing was? Ik werd door Bernd Hollerbach tijdens de week op de hoogte gebracht. Ik voel en krijg veel vertrouwen van onze Duitse T1. Het is mijn tweede seizoen bij de hoofdmacht van STVV. Ervoor was ik jeugdtrainer bij de Kanaries.”

“In het begin was het zoeken om de perfecte samenwerking te vinden, maar Bernd Hollerbach is een grote vakman. Altijd eerlijk in zijn communicatie en de resultaten mogen er zeker wezen. Ik begon onder Peter Maes als assistent-coach bij STVV en ook van hem stak ik veel op. De uitstekende samenwerking met Hollerbach is fantastisch. We hebben weinig woorden nodig om elkaar te verstaan.”

“Wat mijn takenpakket dan inhoudt? Ik sta in voor de organisatie van de trainingen. Ik geef in het begin van de training de nodige oefeningen met de bal. Ook bij de beslissingen die moeten genomen worden zal Hollerbach overleggen met mij. Dat geeft mij uiteraard een goed gevoel. Ook de lof die ik krijg van de spelers voor mijn variatie in de trainingen is leuk meegenomen. STVV heeft dan ook een toffe groep en de sfeer is hier optimaal.”

Testspelers op komst?

“Of er de komende week testspelers op komst zijn? Klopt. Welke namen of posities? Daar kan ik helaas niet op antwoorden. Ik denk dat het bestuur wel zeker zal uitkijken naar een verdediger en een aanvaller, want daar zitten we soms krap”, besluit de 32-jarige Sil Rouvrois.

