Sil De Brauwere (17), invaller voor het WK veldrijden: “Een eer dat bondscoach mij aanduidde”

Veldrijden juniorenNa twee regionale zeges (Knesselare en Orp-le-Grand) heeft Sil De Brauwere ook een UCI-zege beet. De junior uit Petegem-aan-de-Leie zette de veldrit in Zonnebeke op zijn naam. Hij gaat zaterdag in Hamme op zoek naar extra UCI-punten.

Het gaat goed met de pion van Team MJ Wood. In het Belgisch kampioenschap in Lokeren reed hij naar een sterke vierde plaats. Met winst in Zonnebeke kwam een week later de bevestiging. Het vormpeil van Sil De Brauwere ontging bondscoach Sven Vanthourenhout niet. Voor het WK van zondag 5 februari in Hoogerheide kreeg hij een zitje op het invallersbankje. Net niet tot de selectie horen is ietwat vervelend. De Brauwere ziet het positief.

“Ik vind die aanduiding als reserve voor het WK een eer”, benadrukt hij. “Dat de kans klein was dat ik effectief geselecteerd zou worden besefte ik heel goed. De bondscoach reisde na het BK met enkele junioren af naar Spanje voor een stage en voor de Wereldbekerwedstrijd in Benidorm. Daar was ik niet bij, dus wist ik dat Hoogerheide heel moeilijk zou worden. Geen nood, ik ben heel blij met hoe het gaat. In de week voor Boom werd ik ziek. Ik startte er toch, maar was de maandag nadien nog zieker. Dan heb ik even moeten inbinden. En bij mijn wederoptreden ging het niet onmiddellijk super.”

Mountainbiken

Het BK bracht verandering. De Brauwere knokte zich naar de vierde plaats. “Ik stond op de tweede startrij, maar mijn start is nooit goed”, weet de VTI-student houtbewerking. “Na de openingsronde kwam ik als achttiende door. Daarna ging het heel vlot. Zelfs het lopen, al ben ik geen goeie loper. Ik schoof altijd op en reed een hele tijd op de zesde plaats. Ploegmaat Lars Van Loocke zat bij mij, we werkten goed samen, maar hij kreeg krampen. Toen Antoine Jamin zijn ketting afliep ging ik over hem. Ik dacht dat hij me weer zou passeren. Normaal is hij sterker, maar hij haalde me niet meer in. Zo sloot ik als vierde af. Een uitslag waar ik heel blij mee was.”

Terecht! Opvallend aan de jonge carrière van Sil De Brauwere: hij reed nog nooit een koers op de weg. “Komende zomer ga ik dat wel doen, ik voel dat het nodig is om snelheid in de benen te krijgen”, verduidelijkt hij. “Tot nog toe combineerde ik crossen met mountainbiken. Dat blijf ik doen. Het zou leuk zijn indien bondscoach Filip Meirhaeghe me deze zomer eens selecteert voor een internationale mountainbikewedstrijd.”

