Sietse Vispoel (Wetteren) kent Torhout nog van vorig seizoen: “We mogen ons aan veel passie en grinta verwachten”

Ondanks de 1-2-nederlaag tegen Lokeren-Temse vorige week stapte Sietse Vispoel met een goed gevoel van het veld. Met zijn eerste doelpunt voor RFC Wetteren bracht de verdediger zijn ploeg op gelijke hoogte, om pas in de slotfase nog onderuit te gaan. “Het was speciaal om te scoren”, genoot Vispoel na. “Het gebeurt zelden of nooit en kwam dan nog eens tegen mijn ex-ploeg, met familie en vrienden in de tribune.”

“We dachten dat het een punt zou opleveren, want in de tweede helft kwamen we eigenlijk nauwelijks in de problemen. Dan is het jammer dat we nog een ongelukkig doelpunt slikten. Ondanks de nederlaag hebben we nog steeds vertrouwen. We trokken de lijn van enkele goeie weken door. Als we dat blijven doen, pakken we zeker nog punten.”

Passie en grinta

Zaterdag krijgt Wetteren een nieuwe kans om belangrijke punten te pakken. Tegenstander KM Torhout staat zestiende en telt één punt minder. Bij Lochristi won Vispoel vorig seizoen nog met 5-1 van de West-Vlamingen. “Wij waren toen fantastisch aan het seizoen begonnen”, herinnert de verdediger zich. Die uitslag was eigenlijk niet representatief voor het spelbeeld, want in de terugronde hadden we het veel moeilijker en verloren we zelfs.”

“Torhout speelde met veel passie en grinta. Ik zie dat veel spelers van toen er nog steeds bijlopen en denk dus dat we ons aan hetzelfde mogen verwachten. In deze reeks is het elke week moeilijk, maar wij gaan van onze eigen kwaliteiten uit. Zowel tegen Lokeren-Temse als tegen onze concurrenten onderin willen we op dezelfde manier spelen.”

Boost

De Wetteraars mogen ook vertrouwen putten uit de prestaties buitenshuis. RFCW won drie van de laatste vier uitmatchen. “Dat is een leuke statistiek, maar ik zou toch ook graag onze thuisreputatie verstevigen. Waarom het op verplaatsing beter lukt dan thuis? Daar heb ik geen verklaring voor. Het mag ons zaterdag wel een boost geven om er zaterdag tegenaan te gaan. Als we het niveau van de voorbije weken halen, kunnen we in Torhout zeker iets rapen. Dat zal de komende weken ook nodig zijn als we de stap naar de middenmoot willen zetten.”

Tweede nationale A: KM Torhout - RFC Wetteren: zaterdag 26/11, 19u30