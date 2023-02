Sietse Vispoel en Wetteren verliezen in blessuretijd van Jong Cercle: “We hadden onverdiend punt moeten vasthouden”

Dat FC Wetteren al drie matchen niet meer had verloren en Cercle Brugge al drie duels niet meer had gewonnen, was er zaterdagavond aanvankelijk niet aan te zien op Dasseveld. “De eerste helft was niet zo goed”, bevestigt Sietse Vispoel. “Een maand geleden zijn we nog met 4-0 gaan verliezen op Cercle Brugge. Ik denk dat dat bij een aantal jongens in het achterhoofd speelde.”

“We waren te slap in de duels, toonden heel veel respect en durfden ons eigen spel niet te spelen. Zo gingen we met een 0-1-achterstand de rust in. In de tweede helft durfden we ineens wel te voetballen. We hebben onze sterktes uitgespeeld en hun kwetsbaarheden blootgelegd. Quintijn Steelant redde nog een penalty en in de 88ste minuut kwamen we via Guus Vandekerckhove zelfs op 1-1. Jammer genoeg konden we dat niet vasthouden.”

Niet volwassen genoeg

Ondanks die late gelijkmaker bleef Wetteren toch met lege handen achter. De bezoekers scoorden in de 93ste minuut de 1-2 en counterden even later nog naar 1-3. “Als je in de laatste minuten op 1-1 komt, dan mag je niet uiteindelijk met 1-3 verliezen, want dat wil zeggen dat er nog veel is misgelopen. Cercle was duidelijk de betere ploeg, want we lagen het grootste deel van de wedstrijd onder.”

“Dan nog moet je dat onverdiend punt kunnen vasthouden. We hebben het niet volwassen of zakelijk genoeg aangepakt. Het is niet tegen ploegen als Cercle Brugge dat we het moeten doen, maar in onze situatie is elk punt meegenomen. Dat had ons vertrouwen kunnen geven voor de volgende weken.”

Galamatch op Daknam

Na Aalst en Jong Cercle mag Vispoel zich opnieuw voorbereiden op een topaffiche. Volgende zaterdag speelt RFCW op Daknam tegen Lokeren-Temse. “Dat wordt een galamatch waarvoor niemand zich extra zal moeten opladen”, weet de verdediger. “Er zitten veel spelers met een verleden bij Lokeren, waaronder ikzelf.”

“Er zal veel volk zijn, met onder meer familie en vrienden in de tribunes. We moeten hetzelfde doen als tegen Aalst of de tweede helft tegen Cercle. Ook in de heenmatch tegen Lokeren kwamen we dicht bij een punt. We zullen vertrouwen moeten tanken voor de twee hele belangrijke wedstrijden die erop volgen. Tegen Harelbeke en Westhoek, twee rechtstreekse concurrenten, moéten we punten pakken.”

FC Wetteren: Steelant, Telen, Vandekerckhove, Mitu, Willemyns (76' De Caigny), Van Calenbergh, Heymans, Dib, Dangremont, Vispoel, Boudry.

Cercle Brugge U23: Langenbick, Espinoza Acosta (79' Ximines), Ackx, Vandemaele, Coens, El Bahri (73' Audenaert), De Schepper, Lietaert, Martlé, (79’ Vanackere), Callens, Bouhadi.

Doelpunten: 39’ El Bahri (0-1), 88’ Vandekerckhove (1-1), 93’ Ximines (1-2), 94’ Bouhadi (1-3).

Geel: Heymans, Martlé.

