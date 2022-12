Sien Vandersanden en KRC Genk Ladies sluiten 2022 af met negen zeges en derde plaats in de rangschikking: “We mogen fier zijn op dit schitterend parcours”

VROUWENVOETBAL EERSTE NATIONALEHet gaat KRC Genk Ladies momenteel voor de wind. De Genkies wonnen hun laatste wedstrijd voor de winterstap tegen Woluwe, bezetten een derde plaats in de rangschikking en plaatsten zich voor de halve finale van de Beker van België. Weinigen hadden voor het seizoen zulk succesvol parcours durven voorspellen. Enig minpuntje in dit mooie verhaal is de zware kwetsuur van Janne Geers, die met een zware knieblessure out is voor de rest van het seizoen. “Onze sterkte? We zijn een hechte vriendengroep die week na week voor elkaar door het vuur gaat”, zegt Genk Ladies-kapitein Sien Vandersanden.

KRC Genk Ladies greep dit weekend tegen Woluwe hun negende competitiezege van het seizoen. De omstandigheden waren omwille van het vriesweer en de moeilijk bespeelbare kunstgrasmat verre van ideaal. Genk deed wat het moest doen en hield met een treffer van Lisa Petry de drie punten thuis.

Met een goed gevoel de winterstop in

Met een splijtende doorsteekpas zette Sien Vandersanden aanvalster Lisa Petry op weg naar de zegetreffer. De Genkkapitein blikt dan ook tevreden terug. “Het was geen gemakkelijke wedstrijd”, zegt Sien Vandersanden. “Door het vriesweer lag het kunstgras er erg glad bij. Combineren was haast niet mogelijk, je had al moeite om je staande te houden. Omdat Woluwe alles op slot hield, waren er amper doelkansen. Toch is de zege verdiend. Voor de rust waren we voetballend de betere ploeg en het overwicht werd bekroond met een mooie goal. Ik zag Lisa starten en stuurde meteen de bal diep. Met een mooie lob nam ze de goalie te grazen. Super. Na het einde van de wedstrijd toe hadden we het even moeilijk en werd nog een bal van Lotte Michiels van de lijn gekeerd. Deze zege is een mooie afsluiter voor een geslaagd eerste deel. Met een goede reeks wedstrijden en een verdiende derde plaats, kunnen we met een goed gevoel de winterstop in”, aldus Sien Vandersanden.

Derde plaats vasthouden

KRC Genk Ladies mag terecht met trots terugkijken op dit eerste gedeelte van het seizoen. Weinigen hadden zulk parcours verwacht. Ook Sien Vanderlinden niet. “Onze start was niet echt denderend. We wonnen nipt in Woluwe en schoven daarna thuis verrassend met 0-2 onderuit tegen AA Gent. Het was even wennen om een juist evenwicht in ons team te vinden en ook om met de concurrente in onze ruime kern te kunnen omgaan. We hebben toen de knop omgedraaid en we werden er enkel sterker door. Als een hechte vriendengroep zetten we een mooie zegereeks neer en ook tegen de toppers beten we flink van ons af. Bedoeling is die derde plaats in de terugronde vast te houden. Met verplaatsingen naar Anderlecht, Brugge en Gent wordt dit geen eenvoudige opgave. Toch gaan we onze huid duur verkopen.”

Dromen van een bekerfinale

Ondertussen zit KRC Genk Ladies ook nog in de halve finales van de Beker van België. Ook dit wordt een hoofddoel? “Natuurlijk. Iedereen in de club kijkt er naar uit. Wie droomt er niet van om de bekerfinale te spelen? Maar dan moeten we eerst voorbij Club Brugge. Daarna wacht de winnaar van het duel tussen Standard en Zulte Waregem. In de competitie bewezen we dat we deze teams aankunnen. Maar laten we niet vooruit lopen en met beide voeten op de grond blijven. Het is een nobel doel en we geloven erin”, besluit een enthousiaste Sien Vandersanden.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Vanaenrode, Camps, Vanhoudt, Gielen (79' Duijsters), Vandersanden, Kersten, Vanzeir, Petry.

Doelpunt: 29' Petry (1-0).