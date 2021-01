Sien Devliegher en Kortrijk Spurs zetten subtopper Kangoeroes Mechelen opzij: “Fijne rol als underdog”

BASKETBAL TOp division WomenKortrijk Spurs won zondagmiddag in Top Division Women met 81-78 tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Een opsteker voor de ploeg van coach Benny Mertens. Na de valse start tegen Sint-Katelijne-Waver gaan de prestaties in stijgende lijn.

Kortrijk versloeg met Kangoeroes Basket Mechelen één van de ploegen uit de subtop van de rangschikking. “We speelden collectief een heel sterke match”, zegt Sien Devliegher, die door coach Mertens als één van de uitblinkers werd aangeduid. “De rotaties in defense klopten ook volledig. De wil om te winnen was groter bij ons, zo had ik het gevoel.”

Kortrijk Spurs hervatte de competitie in Top Division Women met een fikse nederlaag tegen Sint-Katelijne-Waver, maar sindsdien gaat het elke week beter. “We hopen dat we nu echt vertrokken zijn. De komende weken treffen we haalbare tegenstanders, maar ook ploegen waar je klaar voor moet zijn om tegen te spelen.”

Privilege om te mogen spelen

De komende weken worden doorslaggevend en misschien liggen de play-offs toch binnen de mogelijkheden van dit Kortrijk. “We winnen nu tegen een profploeg die voor de top vier wil gaan, daar mogen we zeker vertrouwen uit putten en moeten we meenemen naar de komende wedstrijden. De komende weken zullen belangrijk zijn voor het vervolg van de competitie”, meent Devliegher. “Dit seizoen werken we af onder het motto ‘alles kan, niks moet en heel belangrijk: have fun!’ Hoewel er geen dalers zijn en we eigenlijk het privilege hebben dat wij in deze moeilijke tijden mogen spelen, wil dat zeker niet zeggen dat we niet elke wedstrijd alles zullen geven. Door de overwinning van zondag weten we nu dat we meer kunnen dan dat andere ploegen soms van ons denken, maar dat is het fijne aan de underdog te zijn.”

Toch voelt het bijzonder vreemd aan om basketbal te spelen tijdens de pandemie. “Het is een beetje een dubbel gevoel, we mogen basketbal spelen, maar kerst bij de familie vieren mocht niet”, besluit Devliegher. “Ik moet wel zeggen dat daar bij Kortrijk heel professioneel mee wordt omgegaan. Met twee testen per week is er van een onveilig gevoel op het veld geen sprake. Het leven staat er voor ons iets minder on hold door.”

Lees ook: meer basketbal in Top Division Women