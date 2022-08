Sieben Dewaele maakt basisdebuut voor KV Oostende: “Een dubbel gevoel”

De 23-jarige middenvelder werd vorig jaar al aangetrokken door KVO, maar speelde op huurbasis bij de Franse zusterclub Nancy in de tweede klasse. “Ik ben blij terug in België te zijn. Ondanks een moeilijk seizoen met Nancy (de club degradeerde naar derde klasse, red.) heb ik er veel minuten mogen maken en dus ook veel bijgeleerd. Alle ervaringen zijn meegenomen.” En na twee invalbeurten tegen Mechelen en Charleroi mocht Dewaele thuis tegen Sint-Truiden eindelijk z'n basisdebuut bij Oostende optekenen. “Het is dubbel, hé”, zucht de Zuid-West-Vlaming. “Ik ben blij met de kans en het vertrouwen dat de coach in me heeft, maar het is zo jammer dat we verliezen. Toch zal ik elke dag en elke week hard moeten werken om me te bewijzen. De concurrentie op het middenveld is groot. Zo kwam ik tegen Gent niet van de bank af.”

Knieblessure

De openingsmatch op het veld van Anderlecht moest Dewaele missen. Nochtans speelde hij van z'n 10 tot 20 jaar bij de Brusselaars en maakte hij er in het seizoen 2019-2020 z'n debuut in de hoofdmacht. “Ik miste die match door een knieblessure. Je wil natuurlijk geen enkele wedstrijd missen, maar uitgerekend die wedstrijd na én een goeie voorbereiding én op de eerste speeldag. Dat was frustrerend. Alleen moet je daar niet al te lang bij stilstaan. Je moet gewoon vooruit en voortwerken.”

Analyse en voortwerken

Dat is ook de boodschap die hij wil meegeven na het thuisverlies tegen STVV. “Onze organisatie stond niet goed en we krijgen een dom doelpunt op corner tegen. Verder gaven we niks of weinig weg, en stond Sint-Truiden goed in blok. We kregen nog wel wat kansjes, maar ons tempo was te traag om ze uit de organisatie te lokken en te scoren. Zaterdag was het niet goed, maar je mag niet langer dan nodig stilstaan bij het negatieve. Anders blijf je daar in vastzitten. De slechte zaken en werkpunten moet je analyseren en uitwerken, maar we mogen niet vergeten dat we al mooie dingen lieten zien. Iedereen moet in de spiegel kijken en volle bak toeleven naar de wedstrijd tegen Leuven.”