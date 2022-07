Sieben Dewaele (KV Oostende) lonkt naar openingsspeeldag tegen ex-team: “Het begint te kriebelen”

voetbal jupiler pro leagueMet Sieben Dewaele (23) heeft KV Oostende een interessante box-to-boxspeler in de rangen. De middenvelder was al eigendom van KVO, maar speelde het voorbije seizoen in de Franse tweede klasse. “Het voelt goed om hier in Oostende te zijn”, vertelt de West-Vlaming, die op de openingsspeeldag z'n gewezen (jeugd)club Anderlecht in de ogen kijkt.

Dewaele zette z'n eerste voetbalstappen bij Ingooigem, niet ver van z’n geboorteplaats Vichte. Daarna ging het naar Waregem, Club Brugge en vervolgens elf jaar bij Anderlecht. “In het seizoen 2019-2020 speelde ik er zestien matchen, vooral als ‘inverted wingback’. Het seizoen erop leende Anderlecht me uit aan Heerenveen om meer minuten te maken”, haalt hij aan. Omdat speelkansen bij Paars-Wit gering waren, zocht Dewaele andere oorden op. KVO haalde het talent binnen en leende hem meteen uit een zusterclub Nancy, dat vorig seizoen zakte uit de Franse Ligue 2. “We kenden in Frankrijk een moeilijk jaar: drie trainerswissels, tegenvallende resultaten, ongeruste fans… Álles zat tegen. Maar als prof moet je élke keer blijven gaan. Het is verdorie je job, hé. Ik kan hier alleen maar uit leren. Ook die tegenslagen zijn ervaring.”

Snelle integratie

Nu is Dewaele terug in eigen land, er volgt geen nieuwe uitleenbeurt meer. “Ik ben heel blij terug in België te zijn, dichter bij familie en vrienden. De aanpassing en integratie bij KVO verliepen goed. Ik kende al enkele spelers. Met jongens als Anton Tanghe, Robbie D’Haese en Indy Boonen speelde ik nog samen bij de nationale jeugdploegen (zoals de U19 en U21, red.).”

Knokken

Dewaele beseft goed dat KVO voor een moeilijke opdracht staat. “Komend seizoen zijn er drie degradanten. Dé doelstelling is dan ook om erin te blijven en zo hoog mogelijk te eindigen. In de eerste vijf matchen nemen we het vier keer op tegen een club uit Play-off 1 of Play-off 2 van vorig seizoen (Anderlecht, Mechelen, Charleroi, Gent, STVV, red.). Als we punten weten te pakken, zitten we meteen in de flow. Alleen met een positieve mindset geraken we vooruit.”

Anderlecht

KVO trekt als opener op 24 juli meteen naar Anderlecht. In 2019 ging Oostende er nog het debuut van trainer Kompany verpesten met 1-2, Dewaele bleef toen op de bank. “Die terugkeer? Ja, dat kriebelt. Da’s logisch: ik speelde er van mijn 10 jaar tot mijn 20ste. Ik keer straks terug zonder revanchegevoelens, maar wil me zeker tonen. Met Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Hannes Delcroix zitten er spelers met wie ik toen ook samenspeelde. Ja, we houden nog contact, maar sturen nog geen berichtjes over die eerste match – da’s nog veraf. Ook met Sambi Lokonga (nu Arsenal, red.) en Alexis Saelemaekers (nu AC Milan, red.) speelde ik samen. Ook ik droom ooit een stap hogerop te zetten. Maar ik kijk enkel naar het nú.”

