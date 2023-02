Sieben Dewaele beseft waar KV Oostende aan toe is: “Winnen op Zulte-Waregem is een must”

OostendeKV Oostende laat na de nederlaag tegen Anderlecht een 1 op 24 punten optekenen. Ronduit dramatisch. Toch is de strijd nog niet gestreden. Sieben Dewaerle, die z'n ex-team in de ogen keek, weet dat er maar één ding te doen staat. “Winnen van Zulte-Waregem is een must.”

Al na één minuut had een vrije Ivan Durdov meer moeten doen dan zachtjes naast koppen. En wat te denken van een doorgebroken David Atanga, die twijfelde tussen een schot en voorzet in plaats van simpelweg breed te leggen voor Durdov. De goal viel echter aan de overkant: in de kluts. Symbolisch voor hoe hard het KVO aan geluk en kunde ontbreekt. “Aan de rust hadden we 1-0 voor kunnen staan, maar Anderlecht scoort uit het niets de 0-1. Alwéér krijgen we het deksel op de neus. Eigenlijk is dit het verhaal van heel ons seizoen: zowel in het strafschopgebied van ons als dat van de tegenstander is het niet goed genoeg”, legt middenvelder Sieben Dewaele de vinger op de wonde.

Winnan van Waregem

“Ik wil zeker niemand mat de vinger wijzen. Iedereen moet zelfkritisch zijn. Ook tegen Anderlecht lagen we op geen enkel moment onder. Er is dus kwaliteit, de groepssfeer is nog altijd goed, maar we moeten snel onze kar zien te keren. We zitten in een zeer zéér moeilijke situatie en het is lastig om eruit te geraken. De wedstrijd op Zulte-Waregem wordt cruciaal: daar moeten we ab-so-lúút de drie punten pakken.” Op dat laatste reageerde coach Dominik Thalhammer nogal koeltjes. “In het voetbal is er geen must. Maar het is wel een belangrijke match die we moeten winnen, ja.”

Ex-club

Voor Dewaele, op 2 februari 24 jaar geworden, was het weerzien met Anderlecht toch een tikkeltje speciaal op persoonlijk vlak. De heenwedstrijd in Brussel, in juli, miste hij nog door een blessure. “Ik ben blij dat ik vrijdagavond mocht starten. Ik heb elf seizoenen bij Anderlecht gespeeld (van z'n 10 tot 20 jaar, red.). In het seizoen 2019-2020 speelde ik er zestien matchen bij de A-kern, vooral als ‘inverted wingback’. Net daarom is het extra zuur dat we met KVO verloren. Anderzijds, ik kon bijpraten met enkele voormalige teamgenoten op en naast het veld.”