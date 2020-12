Siebe Van der Heyden wil met Union meteen reageren na nederlaag in Seraing: “Er hoeft geen negativiteit te zijn”

voetbal 1BNa een schorsing van twee speeldagen keert Siebe Van der Heyden dit weekend normaliter terug in de wedstrijdkern van Union. Tijdens zijn afwezigheid wonnen de Brusselaars in 1B de derby tegen RWDM (2-1), maar werd er wel verloren van Seraing (1-0). Zaterdag komt Lierse K. op bezoek.

“Het is altijd leuker om te trainen als je weet dat je deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie”, blikt de 22-jarige Siebe Van der Heyden terug op de schorsing. “Het was wel iets moeilijker om op te staan. (lacht) Uiteindelijk probeer je gewoon hard te werken voor het team, wat toch het belangrijkste is. Ik probeerde iedereen te helpen op training.”

“Het lastigste voor mij was het kijken naar de wedstrijden. Ik had meer stress in de tribune dan wanneer ik zelf op het veld sta, zeker dan tegen RWDM en daarna tegen Seraing waar we redelijk wat kansen misten en uiteindelijk verloren met 1-0. Het was moeilijk.”

Concurrentiestrijd

Voor de Unionisten werd het een opdoffer in Seraing. “Een heel frustrerende avond. Ik zag dat we niet super slecht speelden en we stonden goed georganiseerd. Na dat tegendoelpunt werd het moeilijk. Dat weet je op Seraing, want het veld was niet echt super. We kregen zelf een paar kansen die we niet afmaakten, wat voor mij als supporter op dat moment echt wel frustrerend was. 1-1 was zo veel beter geweest.”

Alex Cochrane nam de plaats van Van der Heyden in tijdens zijn schorsingsperiode. “Hoe we de concurrentie moeten zien? Ik vind die goed. Ik ga er beter door presteren en probeer altijd een stapje vooruit te zetten in mijn ontwikkeling. Je probeert uiteraard steeds beter te doen dan de andere. Het is goed dat die concurrentie er is, want zo gaat het team beter presteren.”

Meteen reageren

Union heeft de nederlaag in Seraing snel kunnen verwerken. “Het team reageerde deze week zeer positief. De trainer heeft ook aangegeven dat er geen negativiteit hoeft te zijn. We hebben nog steeds vier punten voorsprong. We hebben dan wel verloren tegen Seraing, maar er komen nieuwe wedstrijden aan en die moeten we gewoon proberen te winnen. Meteen reageren.”

“Ik hoop tegen Lierse weer op het veld te staan, ook omdat ik het heel hard heb gemist. Ik hoop tevens dat ik het team kan helpen om met een overwinning aan te knopen. We zijn goed begonnen aan het seizoen en zijn eigenlijk nog steeds goed bezig. De sfeer in de groep is nooit echt veranderd en is altijd positief gebleven. De drang om te werken is er altijd gebleven.”