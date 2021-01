Siebe Van der Heyden helpt Union voorbij RWDM: “Heel speciaal om eerste officiële doelpunt te maken”

VOETBAL 1A KVK-nieuwkomer Zinho Gano speelde in tien jaar al voor acht profclubs: “Alles wat gebeurt, heeft een reden”

19:27 Zinho Gano speelde in tien jaar al voor acht profclubs maar verbazend genoeg in eigen stad nog nooit voor KV Mechelen. Het is één van de merkwaardige vaststellingen in de carrière van de boomlange centrumspits, die inmiddels al 198 wedstrijden op de teller heeft en nog altijd maar 27 jaar is.