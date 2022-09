Siebe Van der Heyden en Union verliezen zwaar op Antwerp: “We gaven het weg in de laatste vijf minuten van de eerste helft”

“Ik denk dat we het gewoon zelf hebben weggegeven”, is Siebe Van der Heyden eerlijk. “We slikten de doelpunten veel te gemakkelijk. Dat zijn zaken die niet mogen gebeuren. We moeten geconcentreerd zijn vanaf de eerste minuut en dat was niet het geval. Je weet dan dat zoiets afgestraft wordt tegen Antwerp.”

Bij de 2-0 verloor Van der Heyden te gemakkelijk het duel met Janssen. “Hij nam goed de bal mee. Ik dacht dat hij de bal iets minder ver ging meenemen en wilde daar op anticiperen. Zo kwam ik een meter te laat en verloor ik het duel. Dat zijn zaken die gebeuren. Ik heb een individuele fout gemaakt. Hier moeten we aan werken.”

Hoop meteen terug weg

Het was Van der Heyden zelf die met een rake kopbal de 2-1 op het bord zette. Even leek Union terug in de wedstrijd te komen, maar dan liep Lazare tegen een rode kaart aan. “In de laatste vijf minuten van de eerste helft gaven we het plots helemaal weg. Ik weet niet wat ons plan was op dat moment.”

“We gingen gewoon allemaal naar voren, terwijl het op dat moment het beste was om te gaan rusten met de 2-1 en dan misschien in de tweede helft terug te komen. Maar we gaven het weg in de laatste vijf minuten van de eerste helft.”

Automatismen

“In de tweede helft werd het dan heel moeilijk, zeker toen we een tweede rode kaart pakten. We zijn er wel voor blijven gaan, al moeten we de knop soms nog iets sneller omdraaien als we een goal slikken. Daar moeten we nog aan werken.”

Het was opvallend hoe vaak de verdediging van Union in de fout ging. “Vorig jaar gingen we minder in de fout, maar er moeten nog automatismen in de ploeg komen. Met nieuwe spelers kost dat wat tijd, maar dat komt zeker goed.”

“Tegen Antwerp was het een grote teleurstelling voor het team. We gaven doelpunten weg als cadeaus, maar Antwerp was wel goed. De wedstrijd is voorbij en nu moeten we ons concentreren op de wedstrijd van dit weekend tegen Zulte Waregem. We staan nog altijd goed in het klassement en zondag is er een nieuwe kans om drie punten te pakken”, besluit Van der Heyden.