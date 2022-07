Siebe Van der Heyden en Union spelen gelijk in Portugal: “Dit kan ons helpen voor Europese matchen”

Het signaal voor de Brusselaars om het evenwicht te herstellen. Een poging van Vanzeir belandde in het zijnet. Nieuwkomer Eckert Ayensa leek even later met een kopbaldoelpunt de bordjes in evenwicht te hangen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

“Het was een match met veel intensiteit, eigenlijk niet echt een vriendschappelijke wedstrijd”, zegt Siebe Van der Heyden op de clubsite. “Beide ploegen gingen vol voor winst. Het eerste deel van de wedstrijd was moeilijk. Uiteindelijk lukte het ons om in de tweede helft terug te komen en probeerden we een mooier spel op de mat te brengen. Ross maakte de 1-1 en de beste kansen waren nog voor ons, waardoor we dus nog wel hadden kunnen winnen. We hadden er een stevige reis opzetten en hadden niet veel rust, maar dat kan ons helpen voor de wedstrijden in Europa. Je moet niet te veel denken aan de vermoeidheid en de wedstrijd altijd mentaal op de beste manier aanpakken. We hebben woensdag getoond dat we dat kunnen.”