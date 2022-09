Siebe Van der Heyden en Union blijven ondanks sterke tweede helft tegen Genk met lege handen achter: “We creëerden genoeg kansen om de zege te pakken”

voetbal jupiler pro leagueIn een wedstrijd die geen verliezer verdiende, kreeg Union door een zeer late tegengoal het deksel op de neus. Invaller Samatta kopte in minuut 92 de 1-2 binnen en schonk zo Genk de overwinning. Veel tijd om te treuren is er niet voor Union, want donderdag wacht alweer de volgende wedstrijd.

“Het was een heel frustrerende wedstrijd, waarin we onze kansen hebben laten liggen”, zegt Siebe Van der Heyden. “Genk creëerde heel weinig en wij gaven het zelf een beetje weg.”

“Ik denk niet dat de Europese wedstrijd nog in de benen zat. We stonden er, wisten dat de fans heel belangrijk gingen zijn en ons naar voren gingen duwen. Dan vergeet je de vermoeidheid. Vermoeidheid is alleen maar een excuus.”

Paintsil trapte Genk op voorsprong na balverlies van Van der Heyden. “Ik recupereerde de bal heel goed en wilde Vanzeir in de voeten aanspelen, maar ik had niet gezien dat hij al naar voren aan het lopen was. Een misverstand. Uiteindelijk mochten we het dan nog niet zo weggeven. De bal was in het middenveld en dan moesten we sneller reageren om de bal terug in de ploeg te krijgen.”

“Wat er gewijzigd werd tijdens de rust? Het was gewoon een mentaal aspect. We wisten dat we terug konden komen en hebben dat ook al in heel veel wedstrijden bewezen. Waarom zou het dan in deze wedstrijd niet gekund hebben? Dat gevoel hebben we aan elkaar overgebracht. Zo begonnen we ook heel sterk aan de tweede helft.”

Na een knap doelpunt van Lapoussin nam Union het heft helemaal terug in handen en de Brusselaars leken ook het laken naar zich toe te trekken. In de blessuretijd kregen ze alsnog een serieuze opdoffer te verwerken. “Ik voelde het ook aan dat de 2-1 er zat aan te komen. Het is heel pijnlijk om dan in de laatste minuut nog een doelpunt op hoekschop tegen te krijgen.”

Malmö

“Dat dit wel een sterk Genk is? Klopt. Genk is gewoon een hele goede ploeg en we weten dat ze ook onder de druk uit kunnen voetballen. In de tweede helft waren wij wel de betere ploeg. Dat wij te vaak breed kozen in plaats van het meer verticalere spel? Inderdaad. Daar moeten we aan werken, maar we creëerden genoeg kansen om de zege te pakken.”

“Dit zal even nazinderen, maar de wedstrijden volgen snel op elkaar. We zullen snel met ons ‘kopke’ er terug bij moeten zijn. Het is goed dat donderdag al die Europa League wedstrijd tegen Malmö wacht. Zo kunnen we sneller deze wedstrijd vergeten en terug uitkijken naar een nieuwe mooie Europese wedstrijd”, besluit Van der Heyden.

