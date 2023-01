Siebe Van der Heyden en Anthony Moris vieren 100ste wedstrijd bij Union met zege: “Het is toch uitzonderlijk wat we op 2,5 jaar beleefd hebben”

Nilsson maakte tegen Charleroi het enige doelpunt van de wedstrijd. Halverwege de eerste helft knalde de Zweed de 0-1 op het scorebord en dat werd uiteindelijk ook de eindstand. Uiteraard niets dan lachende gezichten bij de Brusselaars na afloop.

“Als je honderd wedstrijden geleden zou gezegd hebben dat Union hier nu stond? Dat zou ik niet geloofd hebben”, zegt Siebe Van der Heyden. “Natuurlijk is het wel iets waar je naartoe werkt. Je wil dat met de club en weet waarom je hier komt. Een van mijn doelen was om met Union te stijgen en een fantastisch seizoen te draaien in 1A.”

“Voorlopig loopt alles perfect, supergoed. Ik ben daar heel tevreden mee. Als je op deze manier je honderdste wedstrijd speelt, kan je niet anders dan tevreden zijn.”

Mijlpaal

“Of dit echt een mijlpaal is voor mij? Iedereen weet hoeveel ik van deze club hou, en hoezeer ik deze club in mijn hart draag. Voor mij is het fantastisch om hier honderd wedstrijden te spelen. Op de manier waarop het loopt, kan het niet slecht zijn. Ik bereik iets heel mooi, ik hoop dat er nog veel matchen bijkomen”, besluit Van der Heyden.

“Ik had me wel honderd wedstrijden bij Union ingebeeld, maar alles wat we meegemaakt hebben op 2,5 jaar misschien niet”, vult Anthony Moris aan. “Het is mooi om het samen met Siebe te beleven. Ik heb veel affiniteit met hem.”

“Mijn vrouw zei me onlangs ook dat het toch uitzonderlijk is wat we op 2,5 jaar beleefd hebben. Ik ben zeer trots. Op een bepaald moment gaan we beseffen dat we mee hebben geschreven aan de geschiedenis van de club. Als je mijn persoonlijk parcours ziet, dan kom ik van ver terug. Om dan te zeggen dat ik honderd matchen heb bij de club van het moment,dan is dat uitzonderlijk”, besluit Moris, die net als Van der Heyden de volledige wedstrijd tegen Charleroi tussen de lijnen stond.

