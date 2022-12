Siebe Van Canneyt kijkt uit naar de duurnummers op het BK: “Toch is de piste voor mij geen groot doel”

Harde koersen

Voor de meeste BK’s is Thibaut Van Damme favoriet. Vorige winter veroverde hij in sprint, individuele achtervolging en puntenkoers goud. Zaterdag ontbrak de Kruisemnaar op de laatste meeting voor de kampioenschappen. “Thibaut was ziek, maar de komende kampioenschappen zal hij meestal dé te kloppen man zijn”, ging Van Canneyt verder. “Ik heb ook dat gezien dat Thor Feyaerts een te duchten concurrent wordt. Ook al is de piste voor mij geen doel, ik probeer het tijdens de Belgische kampioenschappen zo goed mogelijk te doen. Vooral in de duurnummers. Die wedstrijden probeer ik zo hard mogelijk te maken. Dan kom ik beter tot mijn recht.”

Het pisteseizoen staat bij Van Canneyt volledig in het teken van de volgende wegcampagne. Zijn eerste was in elk geval geslaagd. Hij won de kermiskoers in Bachte en haalde nog enkele keren de top vijf. Onder meer in de klimkoers in Couvin en de Topcompetitieproef in Jemeppe. Mooie uitslagen! “Bergop koersen heb ik een beetje moeten leren”, besloot de Meetjeslander.