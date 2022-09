Siebe Schrijvers (OHL) vijf maanden na achillespeesoperatie: “Al veel stappen voorwaarts gezet”

De kans bestaat dat Mandela Keita na een kleine drie maanden blessureleed zaterdagnamiddag voor het eerst dit seizoen op het wedstrijdblad staat, voor de clash tegen Union. Dat geldt niet voor Siebe Schrijvers. Al vijf maanden revalidatie achter de rug en normaal genomen nog drie te gaan. Om depressief van te worden, maar de 26-jarige middenvelder van OHL oogt en klinkt optimistisch en combattief. “Natuurlijk heb ik moeilijke periodes gekend. De vijf dagen tussen de diagnose en de operatie, en de eerste tien dagen na de operatie toen ik niets anders mocht en kon doen dan in mijn zetel zitten, was ik droevig. Toen daarna de eigenlijke revalidatie begon, was het grootste mentale leed voorbij.”

Niet forceren

“Bij elke nieuwe revalidatiefase voelde ik me beter. Eerst toen die walking boot uit mocht, vervolgens een week of vier geleden toen ik naar buiten mocht, om te gaan lopen in het bos of langs het trainingsveld. Sinds enkele dagen mag ik weer de bal raken: voorzichtige passing, dribbelen bal aan de voet. Nu wordt het geleidelijk verder opbouwen: gaandeweg stevigere passing, lange ballen versturen, op doel schieten. En ik hoop over afzienbare tijd ook af en toe ook eens samen met mijn ploegmaats aan de opwarming te mogen meedoen, voor aanvang van de eigenlijke groepstraining. Intussen heb ik van de gelegenheid gebruikt gemaakt om mijn spiermassa ‘bij te kweken’. Dat was al een werkpunt voor ik mijn achillespees scheurde.”

“Om te voorspellen wanneer ik écht zal kunnen aansluiten bij de groep en al een gedeelte van de trainingen zal kunnen mee doen, is het nog te vroeg. Het zal een kwestie van weken zijn. In het beste geval twee of drie, maar het kunnen er net zo goed vijf zijn. En wanneer ik weer wedstrijden zal kunnen spelen, daar kan en durf ik zeker nog geen datum op zetten. Ik ga me niet opjagen of mij laten verleiden om het risico te nemen té vlug te willen gaan. Geleidelijk stappen vooruit zetten, daar komt het op aan. Daarom ben ik blij dat de ploeg momenteel goed draait, zo niet zou ik misschien de neiging hebben om mij toch te forceren in een poging om zo vlug mogelijk weer wedstrijden te kunnen spelen. Waarbij ik het risico zou lopen op een reactie die me opnieuw een paar weken op non-actief zou zetten.”

Vroegere niveau oppikken

“Uiteraard wil ik mij zo vlug mogelijk weer helemààl voetballer voelen. Maar ik besef dat daar tijd voor nodig is. Er is trouwens niet alleen het herstel van die achillespees, ook op conditioneel vlak heb ik nog veel werk voor de boeg. Hoewel ik dus voor lig op het revalidatieschema en de voorbije week nog duidelijke stappen voorwaarts heb gezet, blijf ik er van uitgaan dat ik pas in de loop van januari weer wedstrijdfit zal zijn. En wordt het toch bijvoorbeeld het kerstweekend, als de competitie hervat wordt na het WK in Qatar, zou dat mooi meegenomen zijn.”

Intussen is Siebe Schrijvers supporter nummer één van OHL en leeft hij intens mee met zijn ploegmaats. “Ik heb dit seizoen nog geen wedstrijd gemist, en rijd ook altijd met de spelersbus mee als er op verplaatsing wordt gespeeld. Ik probeer tijdens de match dingen te zien waar ik individueel met de jongens kan over babbelen, tijdens de rust bijvoorbeeld. Ik vind het belangrijk om bij mijn ploegmaats te zijn en het gevoel te hebben dat ik nuttig kan zijn, ook al zal het nog een tijdje duren voor ik weer écht de concurrentie met onze andere middenvelders kan aangaan voor een plaats in de basisploeg. Ik ben er alvast van overtuigd dat het mij zal lukken om het niveau van voor mijn blessure weer op te pikken”.