Siebe Schrijvers (OHL): “Koppen bij elkaar steken”

OHL – Beerschot was vooral in de eerste helft een best genietbare partij. Met veel intensiteit, een hoog tempo, duels op het scherp van de snee, goed op en af en met aan weerszijden enkele doelkansen. In de tweede helft kreeg OHL geen vat meer op de Antwerpenaren. “Beerschot ging nog lager staan dan in de eerste periode, wij begingen de fout te overhaast te gaan spelen, te veel het centrum op te zoeken in plaats van de combinaties en de buitenkant, van waar wij in de eerste helft wel gevaar konden creëren”, zei coach Marc Brys. “Het is ook zo dat enkele jongens niet meer de pure vorm te pakken hebben die ze eerder dit seizoen wel hadden.”

Transferitis

“Misschien speelde ook transferitis wat mee”, zei Brys nog. De coach doelde allicht op de bleke prestatie van Thomas Henry, voor wie er belangstelling zou zijn van onder meer het Spaanse Celta de Vigo en het Turkse Besiktas. “Tijd dat de mercato achter de rug ligt, dan kunnen we weer focussen op het voetbal”, zei Brys, die er van uitgaat dat niemand uit zijn vaste kern nog vertrekt. Van de ‘overtollige’ kernspelers wordt Tucic uitgeleend aan het Sloveense Bravo, en is er ook een oplossing in de maak voor Croizet en Borges. Thamsatchanan komt allicht terug als tweede doelman. Een leidinggevende centrale verdediger zou ook welkom zijn, maar de kans is klein dat die er alsnog bij komt.

Een geslaagde wintermercato-transfer is alvast Siebe Schrijvers. Hij stond tegen Beerschot voor het eerst in de basis en speelde een prima wedstrijd, ook al had hij misschien moeten scoren. “Dit is een pijnlijke en onnodige nederlaag”, zei de 24-jarige Limburger. “Het zat ons ook niet mee. Wij lieten, zoals in Charleroi, mogelijkheden om te scoren liggen en kregen een vermijdbare tegengoal binnen. Ik voel me wel heel goed in deze club en in deze ploeg, maar ik moet hier nog wel groeien en het is logisch dat aan de automatismen nog moet worden geschaafd. Na onze 1 op 9 uit de jongste drie wedstrijden moeten wij wel eens de koppen bij elkaar steken, want het moet beter.”