Siebe Schrijvers (OHL): “Gelijkspel tegen Club Brugge mooi om het nieuwe jaar in te gaan”

Voetbal Jupiler Pro League“Wij zijn blij dat we dankzij onze late goal een punt behaalden bij Club Brugge. Zo blijven wij in de top acht en het is mooi om zo het nieuwe kalenderjaar in te stappen”, zei Siebe Schrijvers, die in minuut 81 inviel en de assist gaf voor de late gelijkmaker van Nsingi.

Het was van de laatste speeldag van vorig seizoen – 10 april bij AA Gent – geleden dat Schrijvers nog in een competitiewedstrijd aantrad. Vorige dinsdag, in de bekerpartij tegen Kortrijk, kreeg hij zijn eerste invalsbeurt sinds hij op 25 april op training zijn achillespees scheurde. Zowat een maand vroeger dan na zijn operatie werd voorspeld, kwam de 26-jarige Limburger wiens contract onlangs tot 2027 werd verlengd, weer aan spelen toe. ‘Een kerstgeschenk’ noemde hij het zelf, na een achtmaandenlange revalidatie. “Maar uiteraard kom ik nog wel competitieritme te kort”.

Het belette Schrijvers bij zijn invalbeurt op Jan Breydel niet beslissend te zijn voor zijn team. Toen De Norre hem in de Brugse zestien vrijspeelde, twijfelde hij: vanuit die schuine hoek op doel trappen of een voorzet geven. “Ik koos voor iets tussen de twee”, grijnsde hij. Met succes, want Nsingi frommelde de bal tegen het net. Het vierde competitiedoelpunt van het Leuvense jeugdproduct, één van de revelaties van de eerste seizoenshelft.

Toen negen dagen geleden de contractverlenging van Siebe Schrijvers werd aangekondigd en duidelijk werd dat de Limburger spoedig weer speelklaar zou geraken, noemde Marc Brys Siebe ‘een eerste wintertransfer, en een hele goede’. De coach rekent duidelijk op de talentrijke middenvelder om de clubambities waar te maken: aan het slot van het seizoen de top acht en dus play-off 2 halen én de komende seizoenen als club en als ploeg verder groeien.

Top acht

“Het wordt nog een felle strijd om die topachtplaats te halen, want in de klassering staat het rond de achtste plaats dicht bij elkaar, maar we gaan er alles aan doen”, zegt Marc Brys.

Op basis van wat OHL bij Club Brugge in de tweede helft toonde, lijkt play-off 2 voor OHL een haalbare ambitie. “De eerste helft hielden wij goed stand tegen een agressief Club Brugge, dat zoals verwacht na de bekeruitschakeling en na het in vraag stellen van hun coach fel op zoek ging naar een vroege voorsprong. Maar als wij zelf de bal hadden, deden wij daar veel te weinig mee”, zei Brys. Inderdaad, verder dan één schuchtere doelpoging kwam OHL in de eerste periode niet. En door die lichte penaltyfout van Mendyl kwamen de Bruggelingen op slag van rust 1-0 voor. “Ik de tweede helft probeerden we meer en toonden wij meer durf. Uiteindelijk gingen we alles of niets spelen, met Nsingi als tweede spits en daarachter nog een aantal offensieve mensen.”

OHL drong in het tweede gedeelte van de tweede helft Club Brugge inderdaad terug, liet in de slotfase eerst nog een paar mogelijkheden en vooral een riante drievoudige doelrijpe kans onbenut – Mignolet pareerde de verre knal van Maertens en hield de dichte rebound van Gonzalez met een voetreflex uit doel, waarna Mata een ‘gemaakt’ doelpunt van Patris op de doellijn kon wegwerken. Door zo open te spelen, kon Club Brugge op de counter dreigen en moest Cojocaru enkele keren attent zijn. Maar het loonde dus wel. De late gelijkmaker werd bij OHL gevierd als een overwinning.

Volgende uitdaging: op zondagavond 8 januari aan Den Dreef tegen Kortrijk sportief revanche nemen voor de bekeruitschakeling. Geen walk in the park, want Kortrijk diende de ongenaakbaar gewaande leider Racing Genk zondag de tweede nederlaag van het seizoen toe.

