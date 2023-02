Siebe Schrijvers (OHL): “Aan de rust moest het 0-4 staan”

voetbal jupiler pro leagueHoe is het mogelijk? In de eerste helft liet OHL in Gent een half dozijn héél open doelkansen onbenut, na de pauze kregen de Leuvenaars het deksel op de neus. “Aan de rust had de match moeten gespeeld zijn, wij hadden 0-4 moeten voor staan”, zuchtte Siebe Schrijvers.

“Het is ongezien onbegrijpelijk dat wij in de eerste helft uit een resem kansen niet één keer konden scoren”, zei een ontgoochelde OHL-coach Marc Brys. “En als het aan de rust dan toch nog 0-0 staat, weet je dat het nog alle kanten uit kan. We dwongen in de tweede helft ook nog drie kansen af, maar Gent, dat in de tweede helft sterker was, maakte twee van zijn kansen wél af.”

Onverdiende nederlaag dus. Nog maar eens. Van zijn laatste negen wedstrijden kon OHL er maar één winnen, bij Westerlo. En zo is de kans op de top acht en play-off 2 weer wat verder weggeschoven.

“Het is het verhaal van de voorbije weken: wij moeten efficiënter zijn in de twee ‘zestien meters’”, zei Siebe Schrijvers. “Er is ook wel pech bij gemoeid. Zoals mijn vrijschop die ongrijpbaar voor de keeper tegen de kruising gaat. Eén centimeter lager en we staan 1-0 voor.” In de tweede helft trof ook Pletinckx de deklat. “En doelman Nardi verhinderde ook enkele goals, zoals bij pogingen van Tamari - twee keer - en van Pletinckx, Thorsteinsson, en die vrijschop van mij in de tweede helft.”

Daarnaast lieten Gonzalez en vooral Ouedraogo elk een dot van een kans onbenut.

Antwerp

“Net als in onze vorige matchen gingen we voluit om de drie punten te pakken, maar telkens kregen we te weinig. Maar wij blijven er hoe dan ook in geloven. Ook in Gent toonden we weer een goede spirit. Dat moeten we ook doen, zondag thuis tegen Antwerp. Als we met evenveel drive blijven spelen, gaat het geluk de komende weken toch eens onze kant kiezen, hoop ik.”

Schrijvers werd na driekwart wedstrijd vervangen door nieuwkomer Toku. “Ik sukkelde de voorbije week met vervelende blessuurtjes rond de achillespees die ik negen maanden geleden scheurde. Vandaar dus. Maar ik hoop er tegen Antwerp bij te kunnen zijn. Eén zaak is zeker: de spelersgroep gelooft er nog altijd in en gaat er nog altijd volledig voor. Voor ons, voor de club, voor onze fantastische fans en voor de coach.”

