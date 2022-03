Siebe Schrijvers: “En toch heeft OHL stappen voorwaarts gezet”

Over een mislukt seizoen willen Marc Brys en Siebe Schrijvers nochtans (nog) niet praten. “Wij hebben de jongste wedstrijden herhaaldelijk kansen laten liggen om play-off 2 te halen”, zegt de coach. “Ons doel blijft beter doen dan vorig seizoen, toen we tiende eindigden met 45 punten. Daarom is het doodjammer dat wij in Seraing de overwinning nog uit handen gaven, zo niet telden we nu al 43 punten. Aan ons om het in de twee resterende mooie affiches - Antwerp en AA Gent – zo goed mogelijk te doen.”