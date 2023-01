Siebe Schrijvers en OHL minder efficiënt dan KV Kortrijk: “Dubbeltje rolde de verkeerde kant op”

voetbal jupiler pro leagueVoor de tweede keer in minder dan drie weken verloor OHL thuis van Kortrijk. In de beker werd het 1-3, de competitiematch zondag eindigde op 2-3. “Bij een 2-2-stand gingen beide teams in het slotkwartier voor de drie punten, voor ons rolde het dubbeltje uiteindelijk de verkeerde kant op”, zei Siebe Schrijvers.

Twee constanten in die twee wedstrijden: Kortrijk toonde zich veel efficiënter dan de Leuvenaars, en alle zes de tegengoals waren absoluut vermijdbaar. Nochtans, zondag kon de match niet beter beginnen voor OHL. Na negen minuten trof Tamari met een heerlijke knal vanop twintig meter raak (1-0). Waarna de Leuvenaars de match in handen namen en goed de diepte vonden, met Maertens in een hoofdrol. De OHL-aanvoerder, knap de diepte ingestuurd door Gonzalez, werd door een ultieme tackle van Watanabe van de 2-0 gehouden.

Op het half uur was het evenwel over en out voor Maertens. Na een tackle van Mehssatou kon hij niet verder. Een zware voetblessure, zo bleek. Siebe Schrijvers verving hem behoorlijk, maar het ontbreekt de Limburger die acht maanden niet speelde door een achillespeesletsel, nog aan wedstrijdritme. Hoe dan ook, met het verdwijnen van Maertens was het sterk gestarte duo Kiyine-Gonzalez zijn aanspeelpunt kwijt, en beiden verdwenen – figuurlijk – grotendeels uit de wedstrijd. OHL kon wel vrij probleemloos de 1-0-voorsprong veilig stellen, tot kort voor de rust een verre vrijschop van Avenatti voorbij iedereen waaide, doelman Cojocaru incluis: 1-1.

Boeiend slotkwartier

Ook na de rust was de eerste kans voor OHL. Holzhauser krulde een vrijschop tegen de paal. In plaats van 2-1 stond het even later 1-2 toen een knal van Sych via de rug Ricca in doel verdween. Een aangeslagen OHL vocht toch terug, en een kwartier voor tijd kopte de weer bedrijvige Patris een hoekschop van Holzhauser binnen: 2-2.

“Dan heb je de keuze tussen twee opties: dat puntje veilig stellen, of voluit voor de drie punten gaan. Wij willen altijd winnen, dus kozen wij ervoor te gaan”, zei Marc Brys. Dat leidde tot een boeiend laatste kwartier, met dreiging, mogelijkheden en een paar prima kansen aan beide zijden. “Het was een dubbeltje op zijn kant”, zei Siebe Schrijvers. “Als we sommige van die mogelijkheden slimmer uitgespeeld, hadden wij gewonnen. Maar nu viel dat dubbeltje in de blessuretijd langs de verkeerde kant voor ons.”

Inderdaad, Avenatti kopte de winning goal binnen. “Net als de eerste twee bezoekende treffers was het een te vermijden goal”, zei Marc Brys. “Avenatti kopte vanop een meter of zeven, acht door de benen van onze doelman. Een zure nederlaag die we vrijdag in Westerlo, een rechtstreekse concurrent voor play-off 2, willen rechtzetten.”

Blessure Maertens

Dat zal hoogstwaarschijnlijk moeten gebeuren zonder Mathieu Maertens. Dinsdag ondergaat hij een uitgebreid onderzoek. Bij OHL hopen ze dat de aanvoerder niet te lang out zal zijn, want OHL met of zonder Maertens, dat scheelt een grote slok op een borrel.

