Siebe Roesems verlaat Trinity: “Begrip voor crisis, maar de impact was te groot voor mij”

Wielrennen beloftenNa één seizoen verlaat Siebe Roesems het Britse Trinity Team. Niet uit onvrede, maar wel met enkele ongewilde frustraties in de koffer. De belofte uit Halle zag door de crisis een deel van zijn programma geschrapt worden. Daar is begrip voor. Eerstdaags maakt Roesems bekend naar welke Belgische continentale ploeg hij verhuist.

Het verhaal van Siebe Roesems bij Trinity zal beperkt blijven tot één campagne. Van een wrang gevoel is geen sprake, maar het had anders moeten/kunnen lopen. “Het programma van de ploeg heeft een grote rol gespeeld in mijn beslissing om niet te blijven. Ik mocht nochtans blijven. In het begin van het jaar hadden ze met Jürgen Roelandts een (freelance, red.) Belgische ploegleider. Jürgen verliet het team. Geen probleem, dat kan gebeuren. Nadien werd er evenwel ook geschrapt in het Belgische programma. Een behoorlijk deel van de koersen waar ik naar uitkeek, viel weg. De Brexit en de energiecrisis speelden daarbij een belangrijke rol, maar voor mij was het wel een grote streep door de rekening.”

“De ploeg had startrecht in de Brussels Cycling Classic en de Gooikse Pijl. Beide koersen werden omwille van budgettaire overwegingen geschrapt. Op zich heb ik begrip voor de crisis, maar de impact was te groot voor mij. De thuisbasis verhuisde naar Zuid-Londen. Ik kreeg mijn materiaal wel steeds op tijd en voldoende. Het verzenden van het materiaal was echter complex en kostte veel geld. Alles moest immers door de tunnel. Nogmaals, ik begrijp de situatie, maar zag geen vervolg meer. Beide partijen hebben daarover eerlijk met elkaar gecommuniceerd.”

Nieuwe ploeg

Siebe Roesems beseft dat hij er niet zijn beste campagne heeft opzitten. “Er waren wel momenten dat het goed liep, maar er zat geen constante in de prestaties. Nooit kon ik een goede periode langer doortrekken. Daar moet ik niet over rond de pot draaien. Achteraf bekeken was de Ronde van Portugal ook geen goede zaak voor mij. Ik zag het als een opportuniteit om eens elf dagen na elkaar te koersen. In de derde rit kwam ik echter ten val. De Ronde van Portugal draaide uit op een ontgoocheling.”

“Intussen heb ik een nieuwe ploeg gevonden in eigen land. Die zal communiceren over mijn komst. Ik kan enkel meedelen dat het over een continentaal team gaat. Veel keuze blijft er niet meer over. (lacht) De motivatie is er alvast helemaal om de komende dagen aan de nieuwe voorbereiding te beginnen. Het wordt mijn laatste jaar bij de beloften en daar wil ik iets van maken.”

Lees ook: meer wielrennen