Siebe Roesems traint en studeert momenteel in Spanje: “Foefelen is niet mogelijk”

Ruim een maand is Siebe Roesems al aan de slag op Spaanse wegen. Vaak trekt hij op met zijn maat Remco Evenepoel. “Tot nu toe heb ik alle trainingen kunnen afwerken zoals het gepland was. De eerste twee weken heb ik alles samen kunnen doen met Remco. Vorige week lukte dat wat minder, omdat Remco verplichtingen had bij Deceuninck-Quick.Step. Een groot probleem is dat niet. Je hoeft hier maar om negen uur ’s morgens de straat uit te komen of je komt wel een renner tegen. Robbe Ceurens en Arne Marit sloegen hier recent ook hun tenten op. Renners vinden elkaar blindelings. Het zijn hier hoogdagen voor het wielertoerisme en dat zorgt voor een plezante sfeer.”

Tegelijk studeren

Intussen maakt Siebe Roesems ook werk van studie Bedrijfsmanagement (optie Sport- en Cultuurmanagement). “Vorig jaar studeerde ik Toegepaste Informatica, maar dat was niet echt mijn ding. Deze studie past me veel beter. De voorbije weken legde ik vanuit Spanje al drie examens digitaal af. Foefelen is niet mogelijk. Als Remco voor mij zou staan met een open boek met antwoorden, wordt dat onmiddellijk opgemerkt (lacht). We moeten een aparte software gebruiken. Er zijn enkele regels die we in acht moeten nemen. We worden gefilmd en alle geluid wordt opgenomen. Voor het examen moeten we filmen wat er rondom ons ligt. Er wordt aangeraden om constant naar het scherm te kijken. Indien we een aantal seconden niet naar het scherm kijken krijgen we onmiddellijk een digitale herinnering toegestuurd. Het is even wennen aan de coronamaatregelen, maar het lukt prima.”