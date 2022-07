Siebe Roesems mag maandag starten in criterium van Aalst: “Een kinderdroom komt toch wat uit”

WielrennenMaandagavond wordt in de straten van Aalst het jaarlijkse criterium gereden. Wellicht wordt Jonas Vingegaard de grote blikvanger. In een uitgelezen deelnemersveld zijn er ook enkele plaatsen voorzien voor jonge beloften uit de streek. Siebe Roesems is een van hen. Leuk detail: vader Bert start twee uur eerder in de Gentlemens Classic.

Neen, het criterium van Aalst zal het seizoen van Siebe Roesems niet maken of breken. Voor de eenentwintigjarige Hallenaar is zijn deelname in de carnavalsstad wel een mooie blijk van erkenning. “Uiteraard is het criterium geen doel op zich, maar het is wel een toffe ervaring. Ik heb dit steeds willen doen. Als kind kwam ik hier al vaak kijken. Nu komt een kinderdroom toch wel wat uit. Het leuke is dat mijn papa ook mag starten in de voorwedstrijd. Of hij even snel als ik? Met de conditie die hij nu etaleert, kan hij verbazen (lacht).”

Trage aanloop

De voorbije seizoenen zat er één constante in de campagnes van Siebes Roesems: naarmate het jaar vorderde, werd hij beter. Ook nu is dat het geval. “Die vaststelling klopt. In het verleden had de beperkte (corona)kalender daar mee te maken. Dit seizoen heb ik lang met de ziekte gesukkeld, waardoor de uitslagen aanvankelijk wat achterwege bleven. Met de selectie van Cycling Vlaanderen kon ik enkele weken geleden de Omloop rijden. Die achtste plaats was een echt keerpunt. Ik heb ook ritme nodig om mijn beste niveau te halen. In het verleden liep dat soms moeizamer door een gebrek aan frisheid, ziekte of pech. Nu voel ik me prima.”

Veranderd programma

Aanvankelijk zou Siebe Roesems de Arctic Race of Norway rijden. Het programma werd evenwel aangepast. “Op vraag van de ploegleiding zal ik in de Ronde van Portugal van start gaan. Op zich is dat een opwaardering. In Noorwegen ging het immers om een vierdaagse. Nu krijg ik elf dagen de kans om me te tonen. Nooit eerder nam ik zo een lange meerdaagse voor mijn rekening. De Ronde van Normandië (acht dagen, red.) was mijn langste etappekoers. Op 4 augustus openen we de Ronde van Portugal met een proloog in Lissabon. Nadien volgt er heel wat klimwerk.”