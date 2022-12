Siebe Roesems kiest voor Alpecin-Deceuninck Development Team: “We kruisten elkaars pad op het juiste moment”

Siebe Roesems liet zich eerder al ontvallen dat hij voor een Belgische continentale ploeg zou kiezen. Nu geeft hij meer duiding. “Ik mocht bij Trinity blijven, maar dat leek me geen goed idee met het oog op mijn verdere carrièreplanning. Ik heb de Britten ook tijdig laten weten dat ik zou vertrekken. De ploegleiding van Alpecin-Deceuninck toonde interesse in mij. We raakten er op het einde van het seizoen snel uit. We kruisten elkaars pad op het juiste moment. Dit is een stap voorwaarts in mijn carrière na een moeilijk jaar.”

Development Team

Siebe Roesems koos voor het Development Team, al is bij Alpecin-Deceuninck het onderscheid tussen het Development Team en het Pro Team niet zo duidelijk. “Bij het Development Team ben je uiteraard niet fulltime aan de slag. Het is een tussenstap naar de profs. Het klopt inderdaad dat er vaak wordt samengewerkt met de profploeg die volgend jaar overstapt naar de WorldTour. In veel wedstrijden komen we samen aan de start. Het Development Team op zich is ook niet zo gigantisch groot en wordt aangevuld met enkele crossers. Uiteraard kunnen we veel opsteken van al die profkoersen, waar we aan de start kunnen komen. De ploegleiders van het profteam zullen ons trouwens bijstaan tijdens onze koersen.”

Stages

De samenwerking tussen het Development Team en de profs wordt meteen duidelijk op de stages. Siebe Roesems bevestigt. “Vandaag (maandag, red.) vertrek ik op ploegstage naar Benicasim. Profs en beloften gaan samen. Ook Mathieu van der Poel gaat mee naar Spanje. Zelf heb ik er al een individuele Spaanse stage opzitten. Tijdens de feesten ben ik opnieuw in het land. Na Nieuwjaar volgt er midden januari een tweede ploegstage, maar de Spaanse locatie moet nog definitief bevestigd worden. Wellicht zal ik die tweede stage zelf in Calpé verlengen. Het is de eerste keer dat ik naar Benicasim trek. In het verleden zat ik steeds rond Calpé. Beide stageplaatsen liggen ruim tweehonderd kilometer van elkaar vandaan, zodat ik toch wel nieuwe trainingswegen zal ontdekken.”