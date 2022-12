Siebe Paesen (Bocholt VV): “Het gaat de goede richting uit”

“Omdat ik voel dat we elke dag meer uit het dal aan het klimmen zijn. Neem de wedstrijd van afgelopen weekend in Berchem. Finaal was dat gelijkspel misschien logisch maar we domineerden wel de gebeurtenissen en speelden een aantal mooie kansen bij elkaar. Eigenlijk trokken we de lijn door die we aan het eind van die fel bevochten thuiswedstrijd tegen Lille hadden ingezet. We kwamen toen onverdiend op een nul-twee achterstand, speelden alles of niets en pakten nog een punt. Toen is er iets veranderd bij ons.”

“Aan het eind van de zomer bleek dat er nogal wat jongens waren vertrokken en dat vooral jongeren hun plaats hadden ingenomen. Dat betekende dat we van start gingen met een nieuw Bocholt dat bovendien ook in een nieuw concept met vijf verdedigers zou spelen. Eén en ander verliep niet meteen vlotjes en de niet onlogische up’s en down’s volgden elkaar op. We grepen onlangs dus terug naar de meer vertrouwde 4-3-3 en dat lijkt beter te gaan lukken. We gaan nog altijd uit van een sterk blok achterin maar het zijn die kleine foutjes die er uit moeten. Op dit niveau wordt elke uitschuiver immers afgestraft, zeker in een reeks waar iedereen van iedereen kan winnen.”

Onder de mensen

“Bij aanvang van het seizoen mikten we op de top vijf en dat is nog altijd het geval. Bekijk het klassement en dan stel je vast dat enkele overwinningen ons weer snel onder de mensen kunnen brengen. Ik geloof rotsvast in het talent dat ik om me heen zie op training terwijl we met de komst van Seppe Brulmans een geweldige troef op het middenveld hebben binnen gehaald. Er wordt keihard gewerkt op het oefenveld, de voorbereidingen op de wedstrijden zijn echt wel uitstekend en de sfeer is prima. Dus schrijf maar op, ik voel gewoon dat we op weg zijn naar iets moois. Met Turnhout krijgen we zondag het bezoek van een zeer aanvallende ploeg die ook nogal wat tegendoelpunten slikt. Goed voor een botsing tussen twee ploegen die er helemaal voor gaan. Kan mooi worden toch?”

Bocholt VV - KFC Turnhout op zondag 4 december om 15 uur.