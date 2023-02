Siebe Paesen (Bocholt VV): “Hebben iets recht te zetten in Tongeren.”

Voetbal Tweede Nationale BVraagtekens alom bij Bocholt VV dat zaterdag de wei in stapt voor een ongetwijfeld pittig duel met rechtstreeks concurrent Tongeren. Ook Siebe Paesen (22) beleefde afgelopen zondag niet zijn leukste wedstrijd maar de middenvelder weigert de handdoek te werpen. Wisselvallig seizoen of niet, een ploeg als Bocholt moet altijd omhoog kijken.

Ter herinnering: wat met het bezoek van staartploeg Lebbeke was aangekondigd als een logische winstmatch mondde bijna uit op een drama. Dat Paesen en Co met een late gelijkmaker nog een puntje uit de brand sleepten kon nauwelijks troost brengen.

Paesen: “Frustrerende wedstrijd zoals je die als voetballer vroeg of laat moet meemaken. Bekijk die eerste helft waarin we zowat 80 procent balbezit hadden en wel 20 kansen bij elkaar speelden. Dat de tegenstander voltallig voor zijn doel ging liggen was dus logisch maar wij vergaten één ding: te scoren. Er ging te veel fout bij de laatste pas, er was vaak een detail dat ontbrak maar we moeten natuurlijk de hand ook in eigen boezem steken omdat wij voor doel gewoon niet alert genoeg waren.”

Reeks

“Ook ik heb die nacht niet veel geslapen maar twee dagen later sta je weer tussen de lijnen op het trainingsveld en is één en ander achter de rug. Het is dan zaak de positieve dingen te onthouden. Wat ik niet snap is dat er mensen zijn die zoiets gaan dramatiseren. Natuurlijk beleven we een wisselvallig seizoen en zijn onze supporters er de voorbije jaren gewoon aan geraakt dat wij ergens voorin de rangschikking staan. Bekijk het echter ook zo: we behaalden voor nieuwjaar een 9 op 9, verloren in Bilzen en noteerden een 4 op 6 in de volgende twee wedstrijden. Toch niet zo gek? Eén blik op de rangschikking zegt me dat nogal wat ploegen dichtbij elkaar staan en een reeksje ons recht naar de top-vijf kan leiden. Wat inderdaad een normale ambitie moet zijn voor een ploeg als de onze.”

“Tongeren? We hadden het deze week wel eens over de heenmatch waarin het 2-0 stond maar we na enkele weggevers finaal nog verloren. Wees dus maar gerust dat we zaterdag iets recht te zetten hebben.”

Stijn Wertelaers zal een maand buiten strijd zijn. Nadat hij in Turnhout al moest vervangen worden na een stevige botsing bleek na de wedstrijd van afgelopen zondag dat er toch sprake is van averij. Een scheurtje aan de mediale band van de knie levert een maandje revalidatie op. Vervanger Robbe Pinxten is dus in Tongeren aan zet.