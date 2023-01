Siebe Paesen (Bocholt VV): “Hadden even iets recht te zetten”

Dat er van een aardig potje voetballen op het barslechte veld aan het Turnhoutse stadspark geen sprake zou zijn was al bij de aftrap bekend. Zoals dat hoort wanneer het degradatiespook om de hoek kijkt was het de thuisploeg die stevig van leer trok. Het zag er bovendien even somber uit voor de Limburgers toen doelman Wertelaers (gehavend na een botsing) richting kleedkamer werd afgevoerd.

Paesen: “Na een wat moeizame start hebben we wat aanpassingen gedaan en stond ons blok op punt. Halfweg was nog niets beslist maar gelet op de score stonden we er natuurlijk goed voor.” Waarmee de middenvelder verwees naar slotminuut waarbij een eigen doelpunt op slag van rust de 1-3 op het bord had gebracht.

Na een uurtje was het pleit echter helemaal beslecht na twee treffers van sluipschutter Yordi Mathei en de Damburgers het gebeuren helemaal onder controle hadden. Conclusie: met drie punten in de achterzak richting noord-Limburg en een veelbesproken nederlaag in Bilzen die nu helemaal naar de archieven mag?

Ambitieus

“We hadden absoluut iets goed te maken na de wat mindere prestatie bij Belisia en waren uit op een revanche. We verloren ginds omdat het niet goed zat bij enkele cruciale fasen maar om daar nu ineens een drama van te maken? Kon gebeuren en na deze mooie zege kunnen we weer verder bouwen aan de opgaande lijn die we sinds een aantal weken aan het bouwen zijn. Na een bouwfase waarin het een tijdje zoeken was naar een echte ploeg zijn wij intussen een hechte groep die ambitieus mag zijn. En waarom ook niet? Een blik op de rangschikking vertelt je dat we amper halfweg zijn in deze competitie en er nog van alles mogelijk is. Schrijf dus maar op dat het beste Bocholt nog in de maak is…”

KFC Turnhout: Broeckx, Geenen (69’ Schepers), Van De Vyver, Wils, Versmissen, Coeckelbergs J., Coeckelbergs L., Raymaekers (63’ El Mediouni), Proost, Tourki, Emmen (46’ Jacobs).

Bocholt VV: Wertelaers (14’ Pinxten), Lenaerts, Doms, Dirckx (84’ Zotti), Azevedo, Regales (81’ Jacobs), Brulmans, Paesen (61’ Bussels), Mathei, Cascio, Vandersmissen.

Doelpunten: 10’ Brulmans (0-1), 26’ Lenaerts (0-2), 30’ Coeckelbergs J. (1-2), 45’ Van De Vyver (1-3 OG), 57’ Mathei (1-4), 63’ Mathei (1-5), ’70 Wils (2-5 pen).