Siebe Ledegen (Okapi Aalst) is klaar voor duel tegen Brussels: “Dit wordt mijn eerste echte carnavalsmatch”

Basketbal BNXT-LeagueZaterdagavond werkt Okapi Aalst de laatste match van de eerste ronde in de BNXT-League af. In eigen huis neemt men het op tegen Brussels. De zesde plaats behoort nog tot de mogelijkheden. De supporters zullen andermaal op post zijn, want het gaat om de jaarlijkse carnavalsmatch.

Waarin zou Siebe Ledegen (20) zich verkleden? Ajuin? Scheidsrechter? Polsstokspringer? “Het verkleden is voor na de match (lacht), wanneer we ons mengen met de supporters. Ik kijk wel uit naar het duel tegen Brussels, want dit wordt mijn eerste echte carnavalsmatch. Die matchen zijn legendarisch. Als kind was het een hele belevenis. Het maakte niet uit wie de tegenstander was, de zaal was altijd uitverkocht. De sfeer kan je met geen enkele andere match vergelijken. In 2020 zat ik als jonge snaak op de bank, maar kwam niet aan spelen toe. De voorbije twee seizoen was er geen carnavalsmatch omwille van corona. Nu kunnen we er opnieuw een feest van maken.”

Ontbolstering

Dit jaar bloeide Siebe Ledegen helemaal open. Basketbalcoach Eddy Casteels noemde hem enkele weken geleden zelfs een talent. “Als kind heb ik aan atletiek gedaan. Hoog- en polsstokspringen waren mijn ding (vader Dirk werd in 1987 nog Belgisch kampioen polsstokspringen, red.). Basketbal en atletiek combineren werd te lastig. Basketbal haalde het.”

“Het klopt dat ik in de voorbije negen seizoenen geëvolueerd ben als speler. Uiteraard ben ik afhankelijk van de ploeg. Ik stel vast dat we tevreden mogen terugblikken op die eerste ronde. Velen zagen ons nauwelijks winnen. Voor het seizoen kon ik dat ook begrijpen. De realiteit was echter anders. Enkel tegen Leuven en Antwerp Giants was het niet goed. In de andere matchen speelden we minstens mee. Tegen Mechelen mochten we zelfs even voor de eerste plaats spelen.”

Elite Silver

Na de match tegen Brussels maakt Okapi zich op voor de Elite Silver. “Dit is geen troostprijs. Vorig seizoen wonnen we negen van de tien matchen in de Elite Silver. De tegenstanders zullen wellicht wijzigingen ondergaan hebben, maar we kennen het niveau. Mede door de prima teamgeest weet ik nu al dat we ons best zullen doen.”

Lees ook: meer basketbal