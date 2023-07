Siebe Ledegen met Belgian Lions naar kwartfinale van EK U20: “Het toernooi eindigt hier niet”

De Belgian Lions U20 hebben geschiedenis geschreven. Voor het tweede jaar op rij hebben ze zich weten plaatsen voor de top-acht van het EK. In Kreta wonnen de Lions de achtste finale tegen Estland met 80-65. Aalst-speler Siebe Ledegen had met 17 punten en 5 rebounds een groot aandeel in de zege. Donderdag (15u Belgische tijd) spelen de Lions de kwartfinale tegen Litouwen.