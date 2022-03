Siebe Ledegen krijgt vertrouwen van Okapi Aalst: “Leeuwarden deze keer niet onderschatten”

In Het Forum kan je tijdens de Elite Silver maar beter niet te laat komen. 7-0 stond het al na amper een minuut spelen. Coach Paul Vervaeck, bekend om sterk mentaal weerwerk, kreeg de Nederlandse rookies een hele avond niet op het juiste spoor.

Dat lukte Thomas Crab wel. “Ik ben heel fier op de jongens. We wisten dat het een ploeg was met individueel talent. We zijn er voor het eerst dit seizoen in geslaagd om veertig minuten top te spelen. Ook de inbreng van de jonge gasten was deugddoend.”

“Ik ben blij met de speelkansen”, liet Siebe Ledegen zich de complimenten welgevallen. “In eerste klasse spelen is toch niet niets. Als je dan twintig minuten krijgt en op verschillende posities kunt worden uitgespeeld, geeft dat extra voldoening. We kregen opdracht om veel druk op de bal te zetten om zo hun één en twee uit te schakelen. Dat hebben we goed aangepakt.”

Aris Leeuwarden smeerde Limburg deze week een nederlaag aan en pakte verrassend uit in Het Forum. “We mogen Leeuwarden niet onderschatten”, zegt Ledegen. “Als ze vertrouwen hebben, kan alles. Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben we op een aantal zaken getraind die we geleerd hebben uit de wedstrijd tussen Aris en Limburg. We moeten vooral gefocust blijven.”

Evolueren

De eerstejaars student burgerlijk ingenieur aan de UGent wil graag alle resterende wedstrijden winnen. Wat de speelkansen volgend seizoen zijn, hangt van zichzelf af, meent hij.“Ik moet zelf goed spelen en evolueren als driespeler, dan zal ik mijn kansen wel krijgen. Alles kan altijd beter. De ballhandling, shooting en defense op de bal.”

Of de Nederlandse competitie zwakker is dan de Belgische, wil ik nog weten? “We dwingen de Nederlandse ploegen op zo’n niveau te spelen, maar het is duidelijk dat het te vroeg is om conclusies te trekken”, besluit Ledegen wijs.

