Siebe Ledegen heeft er debuut bij Belgian Lions opzitten: “Nationale ploeg was leuke ervaring, maar nu wacht Okapi”

Basketbal BNXT-LeagueDe voorbije dagen was Siebe Ledegen aan de slag bij de Belgian Lions. Voor het eerst sinds lange tijd heeft Okapi opnieuw een international in zijn rangen lopen. Lang napraten zit er voor de Aalstenaar echter niet in. Zaterdagavond neemt Okapi Aalst het in het eigen Forum op tegen Basketbal Academie Limburg. Het is de eerste match in de Elite Silver.

Voor een twintigjarige basketbalspeler moet een debuut bij de Belgian Lions een hoogtepunt zijn. Siebe Ledegen bevestigt. “Mijn eerste samenzijn met de nationale ploeg was zeer positief. Het is eens fijn om een andere aanpak mee te maken. Alle spelers rondom jou halen een hoog niveau. Daar kan je enkel maar van opsteken.”

“Sportief waren het twee totaal verschillende matchen. Tegen Groot-Brittannië behaalden we een overtuigende overwinning. Op zich was die zege verwacht, vermits de Britten op de laatste plaats staan in de poule. Toch had niemand verwacht dat we met onze jonge ploeg met zo’n groot verschil zouden winnen. Tegen Turkije werd het een heel ander verhaal. Ze beschikten over een heel sterk team. In die match hadden we dan weer niet verwacht dat we met zo een groot verschil zouden verliezen.”

“Of ik stress had voor mijn debuut? Niet echt. We hadden een ruime voorsprong en ik zag het aankomen dat ik zou mogen spelen. Ik heb kunnen ervaren hoe het is om als prof te leven: trainen, eten en slapen. Alles was trouwens tiptop georganiseerd.”

Terug naar Aalst

Hoe moeilijk is het om daarna de knop om te draaien? Siebe Ledegen is duidelijk. “De nationale ploeg was een leuke ervaring, maar nu wacht Okapi. Dinsdag heb ik gewoon bij de club de draad weer opgenomen. Het was niet de eerste keer dat ik in het buitenland verbleef. Tijdens de voorbereiding namen we het ook regelmatig op tegen buitenlandse ploegen.”

“Zaterdag ontvangen we Basketbal Academie Limburg. Het is de eerste van acht confrontaties met onze noorderburen. De komende tegenstanders zijn ons bekend. Het zijn quasi dezelfde ploegen als vorig jaar. Enkel Feyenoord is Leeuwarden komen vervangen. De Rotterdammers zijn evenmin onbekenden, vermits we hen voor het seizoen al ontmoet hebben.”

Lees ook: meer basketbal