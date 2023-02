Siebe Ledegen debuteert als international bij Belgian Lions: “Deze selectie zag ik echt niet aankomen”

Okapi heeft opnieuw een international: Siebe Ledegen werd door bondscoach Dario Gjergja opgeroepen voor de kwalificatiematchen voor het WK tegen Groot-Brittannië en Turkije. Een verrassing? Ja en neen. Twaalf maanden geleden hield niemand rekening met een dergelijk scenario. De voorbije maanden bloeide de Aalstenaar echter helemaal open bij Okapi. “Deze selectie zag ik helemaal niet aankomen. Enkele weken geleden werd ik opgeroepen voor een eerste training. Toen ging het nog om een groep van vierentwintig spelers. Het klopt dat er om verschillende redenen een aantal vaste waarden niet bij zijn. Om hun afwezigheid op te vangen koos de bondscoach voor jonge spelers. In die zin kon ik meegaan in het verhaal. Nadien werd de kern herleid tot vijftien spelers. Nog altijd behoorde ik tot de selectie. Dat was al een ferm moment. Uiteindelijk bleef ik over in de twaalfkoppige selectie die de wedstrijden mag spelen tegen Groot-Brittannië en Turkije. Uiteraard vind ik dat een hele eer. Het ziet er echt naar uit dat ik vanavond mijn eerste cap zal verdienen. Ik ben wel jeugdinternational geweest, maar het is toch een grote stap om deel uit te maken van de A-ploeg. Dit komt uit het niets. Vanzelfsprekend heeft mijn verhaal bij Okapi daar veel mee te maken. Daar heb ik het voorbije jaar veel kansen gekregen, waarvoor ik dankbaar ben.”

Bondscoach

Hoe verliep het eerste contact met bondscoach Dario Gjergja? “Het voelde in het begin wat raar aan. In het verleden was hij als coach van Oostende steeds een tegenstander. Nu staan we plots aan dezelfde kant van het verhaal. Ik realiseerde me al snel dat de meeste spelers hetzelfde meemaakten. Ik moet zeggen dat de bondscoach me meteen op mijn gemak stelde. Hij stelde onmiddellijk dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Stress was uit den boze. Er wordt heel professioneel gewerkt, zoals verwacht mag worden bij een nationale ploeg. Gjergja is steeds duidelijk en correct. Voor mij zijn deze dagen een heel avontuur. Hopelijk volgen de komende dagen de sportieve resultaten.”