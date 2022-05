Siebe Horemans schiet Excelsior met beslissende strafschop naar Eredivisie na spektakelduel tegen ADO Den Haag (4-4): “Ik wilde niet eens trappen”

Vlak na rust liep ADO 3-0 uit, maar in het slotkwartier bogen de Rotterdammers die scheve situatie nog helemaal om. In de eerste verlenging klom de thuisploeg weer op voorsprong, maar bij 4-4 brachten, na de 1-1 in de heenmatch, strafschoppen de beslissing. Nadat beide ploegen er tussendoor al eentje misten, zette Horemans de negende voor Excelsior om waarna Amofa faalde voor ADO. Delirium bij de bezoekers, al moesten die hun feestje binnen vieren omwille van het supportersgeweld.

“Ik had het tijdens de wedstrijd al in de gaten”, vertelt de 23-jarige flankverdediger. “Bij de 3-0-voorsprong stonden de fans van Den Haag al bijna op het veld. Op dat moment waarschuwde ik mijn ploegmaats al dat we meteen na de wedstrijd naar binnen zouden moeten lopen. Maar kijk, gaandeweg werden ze zelf toch ook wat meer achteruit gedrukt door onze remonte. (lachje) Al veranderde dat niets aan de uitkomst, want het was alsnog rennen geblazen. Een beetje jammer dat we niet op het veld konden vieren met de fans, maar dat deden we dan maar in de kleedkamer en bij onze terugkeer aan het eigen stadion.”

Verantwoordelijkheid

“Of ik vreesde voor de goede afloop bij die 3-0? Voor rust toonden we te weinig lef en initiatief. Via een strafschop kregen we de kans op 0-1, maar we misten en daarna was ADO heel efficiënt. Halfweg de tweede helft werden zij tot tien man herleid en bij de 3-1 nam bij ons het geloof weer toe. We toonden veel weerbaarheid en wilden absoluut de verlengingen halen. Daarin stond het na de eerste de beste aanval 4-3, maar we slaagden er toch weer in om gelijk te maken. En dan waren er die penalty’s. Ik zat stikkapot en gaf aan dat ik me niet fris genoeg voelde om te trappen. Normaal vertrouw ik op mijn traptechniek, maar deze liet ik liever aan mij voorbij gaan. Wist ik veel dat ik alsnog mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Ik had uiteindelijk geen keuze. (lacht) Gelukkig ging de strafschop goed binnen en was het daarna afgelopen.”

Bekroning

“Zo ben ik blij dat ik de club met deze promotie iets kan teruggeven nadat we ook al samen degradeerden enkele jaren geleden. Dat het er niet meer naar uit zag aan het einde van de competitie toen we helemaal waren weggezakt? We wonnen niet meer in onze laatste zes wedstrijden, maar eigenlijk zaten de play-offs toen al in ons hoofd. Sommige spelers stelden de coach op dat moment zelfs gerust. We zouden er staan in de play-offs en dat bleek ook. We verloren niet en worstelden onszelf ook nog twee keer door verlengingen. Dan heb je het verdiend en is het de bekroning van een zwaar seizoen.”

Einde contract

“Zelf speelde ik 45 wedstrijden en dat waren ze bijna allemaal. Eentje miste ik door een schorsing, de tweede door corona. Na vier seizoenen bij Excelsior mag ik dus wel zeggen dat ik hier mijn stempel al drukte. Maar nu ben ik einde contract en bekijk ik mijn opties. Met de promotie op zak wil ik natuurlijk graag blijven om weer mijn kans te gaan in de Eredivisie. Opties in eigen land? De Belgische competitie spreekt me zeker aan, maar ik heb het gevoel dat het voetbal in Nederland me beter ligt. We zien wel wat de komende weken brengen. Nu is het tijd voor vakantie. Hoe kort die ook is, ik zal er van genieten.”