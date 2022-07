Siebe Deweirdt na tweede plaats in Omloop HNB: “Niet erg dat ik voor Luca Van Boven moet plooien”

In deze manche van de Road Series duurde het een tijdje voor een vlucht van betekenis werd gevormd. En toen die tot stand kwam was het meteen de beslissende. Siebe Deweirdt was mee ondanks het eerste deel van de koers door allerlei tegenslagen werd gekenmerkt. “Voor de Haaghoek kende ik een eerste keer materiaalpech, maar ik kreeg een wiel dat niet paste”, zuchtte de tweedejaarsbelofte uit Heusden. “Daarna kreeg ik een verkeerde fiets, nadien mijn goeie fiets en tijdens de eerste beklimming van de Leberg kende ik weer pech. Daar raakte mijn ketting klem tussen achterwiel en cassette. Dus nog eens moeten wisselen. Denk dat ik twee minuten achter was op de kop van de koers. Nooit gedacht dat ik nog de spits van de wedstrijd zou zien.”

Met vijf voorop

Gedaan wat kon

Het vijftal liep tot meer dan één minuut uit. Op de Muur, de voorlaatste klim van de dag, viel de beslissing. “Daar nam Luca Van Boven het initiatief”, aldus Deweirdt. “Blijkbaar was ik van de kopgroep de enige die kon volgen. Luca was echt verschrikkelijk sterk. Hij was de motor van de ontsnapping. Ik heb tijdens onze vlucht gedaan wat ik kon. Op het einde moest ik Luca laten rijden. Niet erg dat ik voor Luca Van Boven moet plooien. Vooraf had ik nooit van een tweede plaats in deze topklassieker durven dromen. Dat we voorop konden blijven heb ik te danken aan ploegmaat Warre Vangheluwe die achter ons voortdurend aan het afstoppen was.”