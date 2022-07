Siebe De Naeyer naar het BK in Brasschaat: “Met enkele eerstejaars aan elkaar gewaagd”

Voetbal Jupiler Pro League Borja Lopez begon bij Essevee met een zege, een goal én een clean sheet: “Eén lange ontdek­kings­tocht”

Het nieuwe seizoen is voor Zulte Waregem op de best mogelijke wijze gestart, met een thuiszege tegen Seraing. Zes van de zeven nieuwkomers stonden in de basisploeg van Mbaye Leye, en vooral de ervaren Spaanse verdediger Borja Lopez eiste een uitblinkersrol op. Hij scoorde in de slotminuten de verlossende tweede treffer, maar had vooral een zeer groot aandeel in de eerste clean sheet van Essevee.

11:57