Siebe De Naeyer na zilver in BK sprint: “Al altijd interesse in de piste, maar moest schrik overwinnen”

Tweedejaarsnieuweling Siebe De Naeyer nam de voorbije week tijdens het BK-piste in Gent deel aan twee disciplines. In de keirin werd hij vijfde, in de sprint haalde hij het podium. De renner uit Beerse pakte na de onklopbare Thibaut Van Damme zilver.

“Interesse in de piste had ik altijd”, beweert De Naeyer die op 1 januari Team Kempen ruilde voor Avia-Rudyco. “Maar ik was een beetje bang, ik durfde niet dicht tegen het wiel rijden. Intussen heb ik die schrik toch wat overwonnen. Vandaar dat ik het probeerde in keirin en sprint. In de keirin won ik de halve finale, maar in de finale geraakte ik niet verder dan de vijfde plaats.”

Belle in halve finale

Maandag begon het sprinttoernooi met een tijdrit over tweehonderd meter. De Naeyer dook onder de twaalf seconden en lukte de tweede tijd. “Een goeie chrono”, gaat hij verder. “In de kwartfinale kwam ik uit tegen Witse Bertels. De eerste reeks won ik nipt, in de tweede reeks had ik meer overschot. De halve finale tegen Thor Feyaerts draaide uit op een belle. We zijn allebei drie keer tot het uiterste geweest. Ik haalde het in de belle. Denk niet dat die extra reeks mij in de finale tegen Thibaut Van Damme parten speelde. Thibaut was gewoon sterker. Hij pakte in alle disciplines de Belgische titel.”

Goeie maand mei

Of De Naeyer deze winter nog naar het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent trekt ligt niet vast. Op 21 en 28 januari vallen tijdens de pistemeetings punten voor de Beker van België te verdienen. “Verdere pistemeetings heb ik niet gepland”, vertelt De Naeyer. “De ploegleiding heeft nog niet gevraagd om die meetings van de Beker van België te rijden. Van nu af aan denk ik vooral aan de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Normaal zal ik eind februari al aan mijn campagne beginnen. De ploeg plant tijdens de krokusvakantie nog een stage van een weekeinde in de buurt van de Kemmelberg. Ik hoop dat ik dit jaar wel kan koersen in de maand mei. Het voorbije seizoen miste ik door ziekte enkele hele mooie wedstrijden zoals de Herman Vanspringel Diamond, de Ronde van Vlaanderen en de Prins der Nieuwelingen.”