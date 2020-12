Siebe Blondelle staat met Deinze voor lastige uitwedstrijd: “RDWM is fysiek sterke ploeg”

Na drie nederlagen op vier speeldagen greep het RWDM-bestuur in. Trainer Laurent Demol werd woensdag aan de deur gezet. Bij dergelijke scenario’s proberen spelers zich extra te bewijzen tegenover opvolger Fred Stilmant. Bovendien had Deinze het in de thuismatch tegen de Brusselaars niet onder de markt. Lennart Mertens opende rond het halfuur de score, maar na de rust dwong RWDM Deinze achteruit. “De 1-0 bleef op het bord, maar wij begonnen niet goed aan de tweede helft en kwamen amper onder de druk uit”, herinnert ook centrale verdediger Siebe Blondelle zich. “We hebben tot de laatste minuut moeten vechten om onze voorsprong vast te houden. RWDM ontpopte zich toen als een fysiek sterke ploeg. In 1B zijn de onderlinge verschillen dit seizoen bijzonder klein. We krijgen nog veel moeilijke wedstrijden voorgeschoteld.”

Tegen Terki en Rocha

Een voorsprong uitbouwen op plaats zeven in de stand – in de veronderstelling dat Club NXT niet meer wegkomt van de laatste plaats – is voor Deinze de opdracht. Wordt die bonus steeds groter, dan komt de tweede plaats in het vizier. De vicekampioen van 1B speelt voor promotie naar de Jupiler Pro League barragematchen tegen nummer zeventien uit 1A.

Zondagavond begint Deinze met drie punten voorsprong op RWDM aan de laatste wedstrijd van speeldag dertien. Na winst tegen Club NXT deelde trainer Gevaert de trainingsweek in twee. Woensdag kreeg iedereen een vrije dag. Donderdag startte de voorbereiding op de partij in Molenbeek. “Twee spelers van RWDM zijn mij goed bekend”, gaat Blondelle voort. “Met Terki speelde ik in Bergen. Enkele weken geleden trok RWDM met Rocha een extra spits aan. Vorig seizoen zaten we samen in de kern van Eupen. Ik speelde vijf jaar bij de ploeg uit de Oostkantons. Na een match kwam ik naar mijn gezin in Oostkamp, op trainingsdagen verbleef ik in Eupen. Nu is mijn stramien heel anders. Op minder dan een halfuur ben ik in Deinze.”