Siebe Blondelle (SK Deinze) neemt enkel als speler afscheid van het profvoetbal: “Als trainer langzaam groeien”

Voetbal eindronde Sven Joosten staat met ASV Geel op één zege van tweede nationale: “Voor­de-Appelterre is stap in het onbekende”

In de eindronde van derde nationale voor een bijkomende stijger trekt ASV Geel zondagnamiddag naar het Oost-Vlaamse FC Voorde-Appelterre. In zijn eerste partij trokken de Kempenaars vorige week in Hamme, en na het nemen van strafschoppen, aan het langste eind. Indien Geel wint, wordt het de tweede promotie op rij.