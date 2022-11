Siebe Blondelle (SK Deinze) na de 1-2 bij SL 16: “Genoeg ervaring om met tien tegen elf voorsprong vast te houden”

Zoals verwacht koos Grosjean centraal achterin voor Siebe Blondelle en op het middenveld voor Achraf El Bouchataoui. De Nederlandse Marokkaan verving de geschorste Steve De Ridder en kreeg al na drie minuten geel van ref Willems. Na twee doelrijpe kansen voor de thuisploeg opende Dansoko de score. Even voorbij het halfuur stelde Berberi gelijk. Net voor de rust trof Ziani de paal. Deinze nam de tweede helft in handen. Op corner kon Prychynenko, nadat thuisdoelman Epolo een trap van El Bouchataoui afweerde, Deinze op voorsprong brengen. Zes minuten later kreeg Vansteenkiste voor een overtreding op de middellijn rood. Zwaar verdict van de ref. Deinze-doelman Miras moest nog één keer, op een kopbal van Ziani, echt ingrijpen.

Ervaren genoeg

Onder meer voor de centrale verdediger zelf. Op corner van Gaëtan Hendrickx kopte hij van vrij ver in, maar doelman Epolo ging goed naar de hoek. “Door de gelijkmaker van de thuisploeg kwamen we een beetje in de problemen”, ging de West-Vlaming verder. “Van bij aanvang van de tweede helft kwamen we weer beter in de match en scoorden we een tweede doelpunt. Door de rode kaart voor Jannes Vansteenkister werd het voor ons weer wat moeilijker. Gelukkig hebben we in deze ploeg genoeg ervaring om dit tot een goed einde te brengen. Dat hebben we tegen Lierse Kempenzonen, na de uitsluiting van Steve De Ridder, laten zien.”