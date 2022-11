Siebe Blondelle (SK Deinze) hoopt op basisplaats in bekermatch tegen Eupen: “Volg mijn ex-club nog altijd”

Blondelle, die in de competitie nog geen minuut speelde, hoopt dat trainer Marc Grosjean hem tegen z’n ex-ploeg een kans geeft in de basiself. “Zonde dat ik in de competitie nog niet aan spelen toekwam”, gaf de West-Vlaming toe. “Ik wil de ploeg helpen, maar kan dat niet. We slikten dit seizoen al wel wat doelpunten, toch vind ik dat centraal achterin zeker niet de zwakte van onze ploeg zit. Quintero schopte het al tot international bij Venezuela. Een teken dat hij iets kan. Met hem, Denis Prychynenko en Kenneth Schuermans zitten we centraal achterin goed. En is er veel concurrentie. Ook David Winke kan in het hart van de defensie spelen. Drie linksvoetige centrale verdedigers hier: bij veel ploegen is het soms zoeken naar zo iemand.”