Shun Ballegeer en KM Torhout sportief én extrasportief in woelige wateren: “We willen graag verder met coach Stijn Meert”

“Het is een cliché, maar we hebben het geluk niet aan onze kant”, zucht Ballegeer. “In onze jongste drie wedstrijden gaan we telkens met het kleinste verschil onderuit, terwijl we evengoed met het kleinste verschil aan het langste eind konden trekken. Waar wringt het schoentje? We scoren te moeilijk. Als je vier matchen op rij maar één doelpunt kan scoren, heb je een probleem. Al wil en kan ik niemand met de vinger wijzen. We moeten als ploeg simpelweg beter doen om onze aanvallende spelers in de juiste positie te brengen. Verder kan je ons eigenlijk niet veel verwijten: organisatorisch staan we goed en we spelen eveneens met de juiste mentaliteit. We vechten voor elke bal en gaan voluit in elk duel, maar de finishing touch en het geluk voor doel ontbreekt voorlopig.”

Trainerswissel?

Naast de sportieve zorgen heeft KM Torhout ook te maken met een precaire trainerssituatie. T1 Stijn Meert staat voorlopig op non-actief na een nieuwe veroordeling voor de politierechtbank in Kortrijk. “Dat nieuws kwam voor de hele spelersgroep binnen als een grote schok”, vervolgt de 23-jarige middenvelder. “Ondanks de mindere resultaten staan we allemaal als een blok achter onze coach. Ook na de recente gebeurtenissen. Ik betwijfel of we zomaar alles moeten geloven wat er de voorbije dagen in de media verscheen. Stijn lijkt me niet de persoon die zo’n feiten pleegt en er vervolgens nog eens over zou liegen. We willen graag met hem verder werken, maar moeten afwachten wat er volgende week uit de bestuursvergadering komt.”

T2 Geert Versavel depanneert voorlopig als coach-ad-interim. “Hij ligt goed in de groep, is tactisch sterk en heeft een gelijkaardige voetbalfilosofie als Meert. Geert kan ons op dit moment het best vooruit helpen. Hij bereidt ons nu voor op onze nakende thuiswedstrijd tegen Sparta Petegem. We hebben dringend een overwinning nodig om de druk wat van de ketel te brengen”, besluit Ballegeer.

