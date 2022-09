Short Endurance Zolder: Davy Maes en David Drieghe winnen de voorlaatste van het seizoen

De voorlaatste manche van de Zolder Endurance Trophy van de Motorsportschool.com op Circuit Zolder was een zeer mooie race in perfecte omstandigheden. Maar liefst 36 teams op twee wielen vonden hun weg naar de start van de voorlaatste short endurance-wedstrijd van het seizoen. De race zag MOTOTEC H GYRT Pro Shop in Superbike en DEROUS – DEWEVER in Supersport winnen. Op donderdag 20 oktober wordt er over de beide kampioenschappen beslist tijdens de finale, uiteraard weer op Circuit Zolder.

36 teams namen op Circuit Zolder de start voor de voorlaatste short endurance race van de Motorsportschool.com en van hen bereikten er 34 na twee uur racen de aankomst.

Hans van de Ven (promotor): “Ik ben erg tevreden over deze wedstrijd, uiteraard over de opkomst, met 36 motoren, maar ook over het feit dat er 34 deelnemers de finish halen. Dat bewijst hoe goed de teams zich ondertussen voorbereiden en ook de rijders zijn goed, want er waren amper incidenten. Het niveau van onze competitie is goed en groeit eigenlijk nog steeds race na race. Uiteraard is het dan ook geweldig als het weer perfect is, zeker voor de deelnemers. Ik denk dat deze korte uithoudingsraces van twee uur een perfect antwoord zijn op de vragen van de deelnemers. Hoe dan ook, afspraak op 20 oktober voor de finale van dit seizoen!”

Sportief ging de zege algemeen en in de Superbike categorie naar Davy Maes en David Drieghe op een Yamaha R1. “Wij hebben de race goed ingedeeld en ons tempo gereden, waarbij we vooral nog dienden op te passen voor de laatste pitstop die we vrij laat hebben uitgevoerd. We hebben in het begin van het seizoen wat pech gekend en dit is een perfecte revanche voor die pech.”

De strijd om de ereplaatsen was zeer mooi, met vijftien seconden verschil tussen de nummers twee, drie en vier, met name Didier Daniel en Geoffroy Possen op een andere Yamaha R1, Wally Jacobs en Koen Renard op een BMW S1000RR en Maarten De Jongh en Arno Verstrepen op een Kawasaki ZX 6R. In Supersport wonnen Kris Derous en Koen Dewever op een Kawasaki ZX 6R. Zij haalden het voor Jurgen Slagmulders en Jens Hautekeer (Yamaha R6) en Rudi Demeerschman en Hans Dehauwere (Yamaha R6).

Voor de winnaars in Supersport was het een bevrijdende zege, “want we kenden een crash bij een race in Frankrijk enkele weken geleden en we hebben de motorfiets helemaal weer moeten opbouwen. Gelukkig konden we daarbij rekenen op heel wat vrienden en die spirit maakt het motorracen zo uniek!”

Afspraak op 20 oktober voor de laatste wedstrijd van het seizoen, uiteraard op Circuit Zolder.