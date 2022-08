Shiraishi Takahisa (SK Deinze) na 0-0 bij RSCA Futures: “Toch tevreden met dit eerste puntje”

Gezapig tempo de eerste 45 minuten. Dansoko liep achter een eerste kansje aan, maar zijn trap met links vloog over. Na zestien minuten staken de oranjehemden de beste actie van de eerste periode in elkaar. Koné trapte in één tijd op doel, maar de bal vloog naast. Net voor de drankpauze kreeg de thuisploeg de beste kans van de eerste helft. Lissens verscheen oog in oog met Ortola, maar de Spaanse doelman had een sterke voetreflex in huis. Na de drankpauze had de thuisploeg wat meer balbezit, zonder gevaarlijk te zijn.