Shinji Okazaki (STVV): “Terechte puntendeling tegen leider KRC Genk in een geweldige atmosfeer”

De laatste weken waren ze in Limburg volledig in de ban van de derby tussen STVV en leider KRC Genk. Een duel tussen twee bevriende coaches Bernd Hollerbach en Wouter Vrancken. De Hel van Stayen moest branden, want de Kanaries stonden scherp om te stunten. De start was dan ook furieus van STVV. Genk sloeg toe via Ally Samatta, maar op slag van rust zorgde Mory Konaté voor de gelijkmaker. Na de rust opnieuw Samatta aan het feest, maar met een klasseflits van topschutter Gianni Bruno kwam de verdiende gelijkmaker.

“Een geweldige atmosfeer op Stayen. De eerste keer dat ik dit mocht beleven”, stelde de Japanse aanvallende middenvelder Shinji Okazaki. “We kregen een pluim van onze coach Bernd Hollerbach. Hij was zeer tevreden over onze mentaliteit en we toonden ook bij momenten knappe combinaties. We schoten sterk uit de startblokken en de eerste tien minuten kregen we enkele mogelijkheden. Halverwege de eerste helft bij de eerste gevaarlijke tegenprik was het raak met een kopbaldoelpunt van Samatta. Het werd een fysieke veldslag en in de duels waren we zeker de evenknie van de leider.”

“Op slag van rust kwamen we verdiend op gelijke hoogte”, vervolgt de 36-jarige ex-vedette van Leicester City. “Na een vrije trap van Bruno kopte ik en zag de bal binnen. Het was Konaté die nog net voor de doellijn kon scoren. Of ik ontgoocheld ben dat het doelpunt niet op mijn naam kwam? Ergens wel. Ik scoor al niet vaak vanuit mijn positie en dit was toch een belangrijk doelpunt, maar anderzijds gun ik het Konaté natuurlijk ook wel. Belangrijkste is het teamverband en de kleedkamers opzoeken met een gelijke stand is toch een andere wereld dan bij een achterstand.”

“Na de rust kwamen we ongelukkig opnieuw op achterstand. Onze doelman Schmidt bracht eerst nog knap redding, maar bij de tweede rebound kon Samatta opnieuw raak koppen. Gelukkig bleven we strijden en geloven in onze kansen. De goed ingevallen Taichi Hara had de gelijkmaker aan de voet, maar Vandevoordt had een geweldige reflex in huis. Dan kwam de klasseflits van Gianni Bruno en hingen de bordjes weer in evenwicht. Na enkele moeilijke weken met een nul op negen een opsteker van formaat. Hopelijk kunnen we de lijn nu doortrekken bij KV Mechelen.”

Sterke Gianni Bruno

“We hebben gestreden als leeuwen en deze puntendeling is zeker niet gestolen”, stelde topschutter Gianni Bruno, die de twaalfde treffer van het seizoen liet optekenen. Dit punt voelt aan als een zege. De tienduizend toeschouwers hebben genoten van deze intense derby. Uiteraard was ik blij met mijn doelpunt. De voorbije weken lukte het niet, vandaag kreeg mijn hard labeur de juiste beloning. We toonden een topmentaliteit en dat moeten we de komende weken opnieuw brengen”, besloot Luikenaar Bruno.