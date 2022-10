Shinji Kagawa (STVV): “Blij met mijn olympische goal, maar vooral met de drie gouden punten tegen Sporting Charleroi”

De eerste tien minuten waren een rustige studieronde, met balbezit voor Sint-Truiden. Tussen de palen het competitiedebuut van Jo Coppens en in de tribune de geschorste Robert Bauer. In minuut twaalf kregen we het moment van de avond. Hoekschop Kagawa en de Japanner krulde het leder heerlijk rechtstreeks in doel. De Kanaries konden via Frank Boya de zege veilig stellen, want een zwak Charleroi kon alleen tegenscoren in blessuretijd.

Shinji Kagawa man van de match

“Ik ben blij met mijn olympisch doelpunt, maar vooral met de drie gouden punten”, zei een rustige Shinji Kagawa, na de verdiende overwinning. “Ik heb mij laten vertellen dat STVV al vijf wedstrijden op rij niet meer kon winnen van Charleroi. Na vanavond kan die statistiek in de prullenmand. We waren duidelijk baas en gaven praktisch niks weg. Onze defensie was uitstekend. Na de rust konden we een aantal mooie kansen afdwingen en de zege is dik verdiend. We wippen over Charleroi in de rangschikking en deze overwinning was dan ook broodnodig. Iedereen was scherp, want winnen was een must om niet weg te zakken in het klassement.”

“Of ik naar de kant werd gehaald door vermoeidheid? Een tactische zet van onze coach, want ik was helemaal nog niet moe”, gaat Kagawa, ex-speler van Dortmund en Manchester United voort. “Er was nog geen uur gespeeld. Ik kon nog niet moe zijn hé (lacht). Ach, het is knokken tussen mij en Christian Brüls voor een basisplaats.”

Club Brugge

“Woensdag wacht al Club Brugge. Ik moet je niet vertellen dat het een aartsmoeilijke verplaatsing wordt. Of ik het team van Carl Hoefkens bezig zag tegen Atlético Madrid? Europees kijk ik alleen naar Manchester United (lacht). Ach, we staan weer terug in de middenmoot en alle punten die je kan sprokkelen in Brugge moet je als bonus bekijken”, besluit de 33-jarige aanvallende middenvelder.

